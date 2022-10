Jour 25 de la collecte au box-office de Kantara: la vedette de Rishab Shetty bat à la fois KGF et KGF 2 au Karnataka

Film kannada Kantara est devenu le prochain rendez-vous au cinéma pour le public de la ceinture hindi à la recherche d’un divertissement sur grand écran, plus grand que nature, mais en est affamé par le biais de récents Films bollywoodiens autre que Brahmastra. La Rishab Shetty starrer a continué à faire de magnifiques sauts au cours du week-end, le bouche à oreille se répandant énormément après un démarrage lent, et s’est très bien tenu pendant le reste de sa première semaine ainsi que pendant la semaine 2 pour terminer sa collection de box-office hindi de 2 semaines à 20 crore net. Le nombre peut ne pas sembler grand-chose à première vue, mais compte tenu de l’endroit où Collection Kantara au box-office a commencé et le manque de star power, c’est une croissance énorme.

Kantara s’apprête à dépasser Doctor G au box-office

Pour les non-initiés, la vedette d’Ayushmann Khurrana, Doctor G, qui était sortie aux côtés de Kantara, avait commencé sur une note plus forte que Doctor G, bien que pas si forte dans le schéma plus large des choses, mais a géré une collection de box-office du week-end d’ouverture beaucoup plus importante. Cependant, au cours des jours de semaine restants et du reste de la deuxième semaine, le docteur G n’a pas réussi à tenir aussi bien que la vedette de Rishab Shetty et bien qu’il se situe actuellement à 22 crore net par opposition aux 20 crore net de ce dernier, la tendance de l’hindi surnommé Film Kannada suggère clairement qu’il va dépasser le Film bollywoodien en un jour ou deux au maximum.

Bande-annonce de Kantara

Kantara s’apprête à dépasser Rocketry, Karthikeya 2, Ponniyin Selvan

En fait, selon notre suivi dans les médias et le commerce du divertissement, Kantara a également de fortes chances de dépasser les versions hindi de Rocketry, Karthikeya 2 et Ponniyin Selvan au box-office. Leur cumul au box-office a atteint respectivement 26 crore net, 31 crore net et 22 crore net et compte tenu du buzz de Kantara, en particulier dans le Maharashtra, il est bien placé pour les surpasser d’ici la fin de sa course.