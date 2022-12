Jour 25 : Cette fois où un juif orthodoxe a fêté Noël

La première et la seule fois où la famille d’Alex Edelman a célébré Noël, leur arbre n’était pas surmonté d’une étoile, mais d’un ours en peluche portant une kippa.

M. Edelman, qui avait 7 ou 8 ans à l’époque – il ne se souvient pas de l’année exacte – portait également une kippa. Tous les membres masculins de sa famille l’étaient. M. Edelman, 33 ans, a grandi dans une maison juive orthodoxe à Brookline, dans le Massachusetts, et il raconte que sa famille a passé une nuit à Noël, qu’il a relatée avec une précision fulgurante dans sa récente émission humoristique Off Broadway “Just For Us”. était une entreprise entièrement juive.

L’histoire est devenue une partie intégrante de la routine comique de M. Edelman : Un ami non juif de la mère de M. Edelman a eu une année tragique, et personne avec qui fêter Noël. La mère de M. Edelman a donc décidé que, nonobstant la religion, elle ferait un mitsva – le concept juif d’une bonne action – et l’inviter à célébrer avec eux. Pour que cela se produise, bien sûr, elle aurait besoin de bas, de biscuits pour le Père Noël et de cet arbre toujours important.