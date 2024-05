Jour 237 de la guerre Israël-Hamas : que se passe-t-il à Gaza ?

De nouvelles preuves suggèrent que des munitions américaines ont été utilisées lors de l’attaque israélienne contre Rafah dimanche, selon une analyse récente de CNN d’une vidéo de la scène.

CNN affirme avoir obtenu des images du camp de Rafah en flammes, avec des gens se précipitant pour se mettre à l’abri des frappes. Ils affirment également que la vidéo montre « des corps brûlés, y compris ceux d’enfants, retirés de l’épave par les sauveteurs ».

Les médias palestiniens ont rapporté que 45 personnes avaient été tuées et 200 blessées après que la frappe israélienne ait provoqué un incendie. Le ministère de la Santé de Gaza et les médecins palestiniens affirment que la plupart des victimes étaient des femmes et des enfants.

Experts en armes

CNN a géolocalisé les vidéos dans un camp de personnes déplacées appelé Koweït Peace Camp 1. Ils ont pu faire correspondre les détails de la vidéo, notamment le panneau indiquant le camp et les dalles du sol.

CNN affirme que dans la vidéo, des parties d’armes sont visibles. Ils ont fait référence à l’aide de quatre experts en armes explosives, qui ont identifié sur l’image la queue d’une bombe de petit diamètre (SDB) de fabrication américaine GBU-39.

La GBU-39, une munition de Boeing, est une munition de haute précision « conçue pour attaquer des cibles ponctuelles stratégiquement importantes » et entraîne de faibles dommages collatéraux, a déclaré mardi à CNN l’expert en armes explosives et ancien officier d’artillerie de l’armée britannique Chris Cobb-Smith. Cependant, Cobb-Smith a souligné que l’utilisation de telles munitions comportait des risques, en particulier lorsqu’elles étaient utilisées dans une zone densément peuplée.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu avec le président-directeur général de Boeing Defence, Space and Security, Ted Colbert, le 19 février 2023. (crédit : KOBI GIDEON/GPO)

L’expert Trevor Ball, ancien membre de l’équipe de neutralisation des explosifs et munitions de l’armée américaine, a confirmé l’identification du GBU-39 par Cobb-Smith.

« La partie ogive [of the munition] est distincte, et la section de guidage et d’aile est extrêmement unique par rapport aux autres munitions. Les sections de guidage et d’aile des munitions sont souvent des restes, même après l’explosion d’une munition. J’ai vu la section d’actionnement de la queue et j’ai immédiatement su qu’il s’agissait d’une des variantes SDB/GBU-39. »

Ball a noté que ce GBU-39 particulier n’était pas la variante connue sous le nom de munition à létalité focalisée (FLM) qui a une charge utile explosive plus importante.

Les experts ont déclaré à CNN que les numéros de série visibles sur les fragments de munitions correspondaient à ceux d’un fabricant de pièces GBU-39 basé en Californie. Cela constitue une preuve supplémentaire de la fabrication américaine des bombes.

Richard Weir, chercheur principal sur les crises et les conflits à Human Rights Watch, et Chris Lincoln-Jones, ancien officier d’artillerie de l’armée britannique et expert en armes et en ciblage, ont corroboré ces propos auprès de CNN.

Le New York Times rapporte que les États-Unis ont en fait poussé Israël à utiliser davantage ce type de bombes, « qui, selon eux, peuvent réduire les pertes civiles ».

« Elles sont généralement plus précises et mieux adaptées aux environnements urbains que les bombes plus grosses », poursuit le Times, « y compris les bombes de 2 000 livres fabriquées aux États-Unis et qu’Israël utilise régulièrement ».

Réponse américaine

CNN a contacté le Pentagone pour obtenir ses commentaires ; cependant, la secrétaire de presse adjointe Sabrina Singh a déclaré : « Je devrais vous référer aux Israéliens » pour plus de détails.

Singh a également souligné que le gouvernement américain n’était pas directement impliqué dans la frappe : « Nous ne sommes pas sur le terrain, ce n’est pas notre opération. »

Des Palestiniens cherchent de la nourriture parmi les débris brûlés à la suite d’une frappe israélienne sur une zone désignée pour les personnes déplacées, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 27 mai 2024. (crédit : MOHAMMED SALEM/REUTERS)

« Nous continuons à fournir à Israël les armes dont il a besoin pour vaincre le Hamas », a-t-elle poursuivi.

Le porte-parole de la Maison Blanche a déclaré mercredi aux journalistes : « Nous n’allons pas parler des chargements individuels de charges utiles sur des avions israéliens individuels. »

Premiers résultats

L’identification des experts est cohérente avec une déclaration du porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, mardi, qui a déclaré que deux munitions avec de petites ogives de 17 kilos d’explosifs chacune avaient été utilisées pour cibler de hauts commandants du Hamas lors d’une frappe aérienne.

Hagari a déclaré aux journalistes que les munitions étaient les plus petites que les avions à réaction de l’IAF pouvaient utiliser.

L’ogive traditionnelle GBU-39 a une charge explosive de 17 kilos, selon Hagari.

Hagari a souligné que « les munitions de Tsahal à elles seules n’auraient pas pu déclencher un incendie de cette ampleur » et que Tsahal enquêtait sur « ce qui a pu provoquer un incendie d’une telle ampleur ». Il a déclaré que l’enquête explorerait la possibilité que l’incendie ait commencé en raison de la frappe qui a enflammé accidentellement des armes du Hamas qui étaient stockées dans l’enceinte à côté de la cible.

L’incendie fait rage suite à une frappe israélienne sur une zone désignée pour les Palestiniens déplacés, au milieu du conflit en cours entre Israël et le Hamas, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, sur cette photo tirée d’une vidéo, le 26 mai 2024. (crédit : REUTERS/ Télévision Reuters)

« Il convient de noter que le Hamas opère depuis cette zone depuis le 7 octobre. Ici, sur cette image satellite, à 43 mètres de la structure que nous avons ciblée, vous pouvez voir des lance-roquettes du Hamas.

Hagari a ajouté que l’armée israélienne « évaluait également les images filmées par les habitants de Gaza la nuit de l’attaque ». […] qui semblent montrer des explosions secondaires indiquant qu’il pourrait y avoir eu des armes [that] a pris feu. »

Larry Lewis, ancien conseiller du Pentagone et du Département d’État, s’est entretenu avec le New York Times et a déclaré qu’il semblait qu’Israël avait pris des mesures pour atténuer les dommages causés aux civils.

« Les explosions secondaires peuvent être difficiles à anticiper », a déclaré Lewis au Times.

Aide militaire américaine à Israël

Les États-Unis sont le plus grand fournisseur d’armes d’Israël, ayant signé le mois dernier un projet de loi prévoyant une aide militaire de 15 milliards de dollars à Israël.

L’US Air Force a signé jeudi un contrat de 7,4 milliards de dollars avec Boeing – le producteur des munitions identifiées lors de l’attaque de Rafah – pour la fourniture indéfinie de kits d’empennage JDAM, de pièces de rechange, de réparation et de JDAM laser jusqu’en 2030. Ces kits transforment des bombes « stupides » en précision, bombes guidées.

