Jour 23 de la collecte au box-office de Gadar 2 : Sunny Deol est à un jour d’entrer dans le club Rs 500 crore ?

Sunny Deol’s film récemment sorti Gadar 2 crée une tempête au box-office. Mettant également en vedette Ameesha Patel, le film en est maintenant à sa quatrième semaine mais continue de se dérouler en Inde. Gadar 2 est à quelques centimètres d’atteindre la barre des Rs 500 crore au box-office indien et a déjà été déclaré blockbuster de tous les temps. Avec seulement quelques jours pour Shah Rukh Khan Jawan grande sortie en salles, Gadar 2 vise à réussir en devenant l’un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma indien de son vivant.

Gadar 2 jour de collecte au box-office 23

Malgré la libération d’Ayushmann Khurrana Fille de rêve 2, Gadar 2 a tenu bon au box-office indien et profite de son parcours de rêve. Samedi, le film a connu une forte augmentation de sa collection de près de 30 % et a récolté plus de Rs 5,50 crore le jour 23. Les chiffres auraient été faibles en raison du match de la Coupe d’Asie Inde-Pakistan samedi, mais devraient encore augmenter. encore dimanche. Le film a 3 jours pour profiter d’un bon parcours en solo avant celui de Shah Rukh Khan. Jawan arrive en salles le 7 septembre 2023.

Gadar 2 pour franchir la barre des Rs 500 crore cette semaine

Gadar 2 entrera dans le club Rs 500 crore en Inde d’ici la fin de sa quatrième semaine ou le début de la cinquième semaine. Avec cela, le film est sur le point de devenir le deuxième film hindi après Pathaan pour entrer dans ce club convoité. Le film vise aussi à briser Pathaan’Le record d’être le film hindi le plus rentable de tous les temps en Inde.

À propos Gadar 2

Avec Sunny Deol et Ameesha Patel dans le rôle de Tara Singh et Sakeena, Gadar 2 a été dirigé par Anil Sharma. Le film met également en vedette Utkarsh Sharma et Simrat Kaur et s’est affronté au box-office avec celui d’Akshay Kumar. OMG 2. Le film a récolté plus de Rs 600 crore au box-office mondial et a été déclaré blockbuster de tous les temps. Apparemment, Gadar 3 est également en préparation suite au succès colossal de Gadar 2.