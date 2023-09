Jour 22 de la collecte au box-office de Jawan : Shah Rukh Khan sera le PREMIER film HINDI à ouvrir un club de Rs 600 crore

Shah Rukh Khan a réécrit l’histoire de Bollywood en 2023. La superstar a offert aux fans deux films d’action, Pathaan et Jawan. Tous deux ont rapporté plus de Rs 1 000 crores au box-office. Il est le seul acteur indien à avoir fait cela. Jawan sera également le premier film hindi à rejoindre le club des Rs 600 crore en Inde. Le film est en concurrence avec des films comme Fukrey 3, Chandramukhi 2, Skanda pour n’en nommer que quelques-uns. Mais lorsqu’il s’agit de Bollywood, Jawan reste le choix préféré de beaucoup.

Jawan établit une nouvelle référence pour l’industrie

Jawan a désormais incité les acteurs à aspirer à de nouvelles étapes pour leurs films. Salman Khan lui-même a déclaré que Rs 1 000 crore est la nouvelle référence pour eux. Shah Rukh Khan est non seulement la star indienne la plus titrée mais aussi mondiale. Il a battu plusieurs acteurs hollywoodiens. La superstar a dit avec humour que Jawan s’était occupé des livres de comptes. Jawan a battu les records établis par Pathaan, Gadar 2 et Baahubali 2 en 22 jours chrono. Des experts en commerce ont déclaré à Bollywood Life que personne ne s’attendait à ce que Shah Rukh Khan rapporte autant de personnes à l’industrie. Les gens l’ont remercié pour le grand renouveau de Bollywood qui a commencé avec Pathaan.

Le film a rapporté Rs 525,5 crores en hindi, et sa collection WW est de Rs 1043,21 crores. C’est encore plus stupéfiant si l’on considère la durée de ces records. Gadar 2 a battu Pathaan pour devenir le film hindi de Bollywood le plus rémunérateur en Inde. Maintenant, Jawan les a devancés au box-office.

#Jawan est un BLOCKBUSTER DE TOUS LES TEMPS #Jawan le business en un coup d’oeil #Hindi version Semaine 1 : 347,98 cr [8 days] Semaine 2 : 125,46 cr Semaine 3 : 52,06 cr Total : 525,50 cr#Inde affaires. BOC net. #Box-office#Jawan le business en un coup d’oeil #Tamil + #télougou versions Semaine 1: pic.twitter.com/HKxbX743UF Taran Adarsh ​​(@taran_adarsh) 29 septembre 2023

Jawan a gagné beaucoup d’argent même en Occident. Il a surpassé Pathaan dans de nombreux territoires étrangers comme Singapour et la Malaisie. Shah Rukh Khan avait prédit le succès de Jawan, et il semble qu’il ait eu raison. Dans Jawan, il joue le double rôle de Vikram Rathore et Azad Rathore. Nayanthara joue le rôle d’un haut flic. Mais le point culminant a été l’histoire de Vikram et Aishwarya Rathore interprétée par Deepika Padukone. Leur alchimie a ajouté de la vie au film en quelques minutes.