Jour 2 : Le pouvoir secret de l’appel téléphonique de 8 minutes

Rick Knapp, 73 ans, a rencontré son meilleur ami, David, au cours de leur dernière année de lycée dans le Maryland, se liant autour d’une tragédie commune. Alors qu’ils parcouraient des conversations sur leurs familles respectives, ils ont appris que leurs deux mères s’étaient suicidées quelques années auparavant.

“Quelle coïncidence stupéfiante – tragique, mais stupéfiante, surtout à l’époque où il y avait une énorme stigmatisation autour du suicide et des problèmes de santé mentale”, a déclaré Rick. « Personne n’en a parlé. Nos pères n’ont même jamais utilisé le mot “suicide”.

Pendant cinq décennies, les hommes se sont donné la permission d’être vulnérables face à cette perte, servant de thérapeutes l’un pour l’autre lorsqu’ils n’y avaient pas accès. David a tendance à être plus expressif et émotif, a déclaré Rick, et cela l’a aidé à s’ouvrir.

Les amis ont rarement vécu dans le même état, mais ils se sont engagés à rester en contact. Alors que Rick servait dans l’armée de l’air et stationnait en Europe, le duo s’envoyait des cassettes audio, car ils ne pouvaient pas se permettre des appels internationaux. Ils ont échangé des lettres et des essais, collaborant finalement sur un livre sur leur amitié. Ils aiment tous les deux la photographie et partent chaque année en voyage avec deux autres amis pour prendre des photos, se détendre et se connecter.

“Perdre ma mère a été une expérience profondément personnelle et profonde”, a déclaré Rick. « Ma première inclination était de me tourner vers l’intérieur. J’ai eu l’impression d’être dans le brouillard pendant plusieurs années. Rencontrer David a changé cela.

“C’est comme la valve au sommet d’une cocotte-minute que vous soulevez”, a-t-il déclaré. “Soudain, l’air peut sortir.” —Catherine Pearson