Jour 2 des collectes au box-office de Bhediya : la vedette de Varun Dhawan-Kriti Sanon est témoin d’une légère augmentation des chiffres après une ouverture lente ; mais pas proche de Drishyam 2

L’année 2022 n’a pas été une grande année pour Bollywood en termes d’affaires. De nombreux films ont explosé au box-office. Les films de Bollywood ont vraiment eu du mal à battre des records, mais la tendance semble changer. Au cours des derniers mois, quelques films de Bollywood ont réussi à bien faire. Le récent est Ajay Devgn et Tabou film Drishyam 2. Il a dépassé la barre des 100 crores de roupies en une semaine. Maintenant, il a la concurrence de Varun Dhawan et Kriti Sanonle film Bhédiya. Le film réalisé par Amar Kaushik a démarré lentement le jour de son ouverture mais a repris samedi.

Bhediya voit la croissance le jour 2

Selon Box Office India, Varun Dhawan et Bhediya de Kriti Sanon ont connu une croissance décente en nombre lors de son premier samedi. Apparemment, le film a gagné entre Rs 9,25 et Rs 9,50 crore net. Le jour de son ouverture, c’est-à-dire le premier vendredi, Bhediya a gagné Rs 6,75 crore net. On dirait que le bouche à oreille positif a joué en faveur de Bhediya. Vendredi, les pas ont repris dans la soirée et le samedi a été décent pour le film. La collection totale du film est maintenant à Rs 15,50 crore environ. Désormais, tous les regards sont tournés vers les collections du dimanche.

Drishyam 2 maintient sa place forte

Bien que les collections de Bhediya aient repris, les chiffres ne sont en rien comparables à ceux de Drishyam 2 d’Ajay Devgn. Même le deuxième samedi, Drishyam 2 a réussi à frapper de bons chiffres. En fait, doublez les chiffres. Selon le rapport, Drishyam 2 a fait environ Rs 14 crore. Lors de son premier samedi, Drishyam 2 avait gagné environ Rs 21 crore, ce qui est énorme par rapport à Bhediya. Drishyam 2 lorgne maintenant sur le club Rs 200 crore étant donné que le film est toujours aussi fort au box-office.

Pendant ce temps, décembre a quelques biggies alignés pour la sortie. Un héros d’action, Cirkus et bien d’autres sortiront sur les écrans en décembre.