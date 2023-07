Jour 2 de la collecte au box-office de SatyaPrem Ki Katha : la star de Kartik Aaryan-Kiara Advani voit une baisse marginale des chiffres ; ça fait beaucoup le premier vendredi

Satya Prem Ki Katha sorti le 29 juin. Le film mettant en vedette Kartik Aaryan et Kiara Advani réussi à obtenir des critiques positives de tous les coins. Des critiques au public, tout le monde semble avoir aimé SatyaPrem Ki Katha. En fait, certains l’ont même qualifiée de meilleure performance en carrière de Kartik Aaryan jusqu’à présent. Eh bien, même au box-office, SatyaPrem Ki Katha s’avère être un gagnant. Le film a commencé sur une bonne note en faisant plus de Rs 9 crore. Maintenant, les collections du deuxième jour sont sorties.

Rapport de collecte au box-office SatyaPrem Ki Katha Day 2

Le jour 2, SatyaPrem Ki Katha a été témoin d’une baisse marginale du nombre. Il a fait environ Rs 7 crore au box-office. La collection du premier jour du film était d’environ Rs 9,25 crore, ce qui porte la collection totale de deux jours du film à Rs 16,75 crore. Le film est sorti jeudi étant donné qu’il s’agissait d’un jour férié à l’occasion de l’Aïd. Alors que les chiffres ont connu une baisse marginale le deuxième jour, on s’attend à ce que SatyaPrem Ki Katha génère des chiffres massifs au cours du premier week-end. Le bouche à oreille positif n’a fait qu’aider le film à créer plus de buzz parmi le public et on s’attend à ce que SatyaPrem Ki Katha, vedette de Kartik Aaryan et Kiara Advani, passe le test du premier week-end avec brio au box-office.

La journée de travail [Fri] – immédiatement après les vacances [Thu] – impacté le résultat de #SatyaPremKiKatha les émissions du soir du jour 2, cependant, ont connu un bon élan dans les chaînes nationales jeu 9,25 cr, ven 7 cr. Total : 16,25 cr. #Inde biz. Le #KartikAaryan – #KiaraAdvani vedette – pic.twitter.com/mqwPWEYG98 taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 1 juillet 2023

SatyaPrem Ki Katha est une histoire d’amour avec une tournure inattendue qui est barré par Sameer Vidwans. Il est produit par Sajid Nadiadwala, Shareen Mantri Kedia, Kishor Arora. Outre Kartik Aaryan et Kiara Advani, le film met également en vedette Shikha Talsania, Gajraj Rao, Supriya Pathak, Rajpal Yadav et plus encore.

L’avis de Siddharth Malhotra sur SatyaPrem Ki Katha

Pendant ce temps, le mari de Kiara Advani, Siddharth Malhotra, a également revu le film. Il s’est tourné vers ses Insta Stories et a écrit : « Une histoire d’amour avec un message social pertinent, remplie de superbes performances de l’ensemble de la distribution, mais Katha, tu as mon cœur. @kiaraaliaadvani si heureuse que tu aies choisi de jouer ce personnage. Un tel impact et performance nuancée. Bravo à vous et à toute l’équipe @kartikaaryan @nadiadwalagrandson #SatyaPremKiKatha. »