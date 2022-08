Jour 2 de la collecte au box-office de Raksha Bandhan: les témoins vedettes d’Akshay Kumar déclinent après une faible ouverture, mais parviennent à combler l’écart avec Laal Singh Chaddha

Raksha Bandhan a pris l’ouverture la plus basse depuis des années pour un film d’Akshay Kumar au box-office. La réservation à l’avance ne promettait pas de commencer et le manque d’intérêt s’est manifesté dès les spectacles du matin. La UNkshay kumar et Bhumi Pednekar starrer a envoyé des ondes de choc à travers le commerce et l’industrie cinématographique et les collections du deuxième jour ne feront qu’intensifier lesdites ondes de choc. Raksha Bandhan ouvert à l’extrémité la plus basse des prévisions commerciales avant la publication, collecte à seulement 8,10 crore net le jour 1 au box-officeun jour férié, et les collectes ont chuté de 23 % le jour 2, vendredi, qui, bien qu’il s’agisse d’un jour ouvrable normal, avait besoin d’un saut.

Collection Raksha Bandhan au box-office jour 2

Raksha Bandhan a encore chuté pour ne collecter que 6,20 crores nets le jour 2, portant son total jusqu’à présent à un maigre 14,30 crores nets, déclenchant des sonnettes d’alarme partout. Le film continue de rester extrêmement bas dans les métros et les multiplex haut de gamme, et ce ne sont que les écrans uniques qui font tourner l’entreprise, et cela aussi, seulement dans quelques territoires. La seule légère consolation que le film peut tirer de cela est qu’il comble l’écart avec Laal Singh Chaddha, qui a chuté de manière beaucoup plus drastique lors de sa deuxième journée. Le total sur 2 jours de Laal Singh Chaddha s’élève à 19,50 crore net.

Raksha Bandhan joue mal partout sauf ici…

À l’exception du Gujarat, du Saurashtra, du CI et du Rajasthan, Raksha Bandhan a mal performé ailleurs le premier jour et est à peine resté à flot dans d’autres ceintures hindi de masse comme UP, Bihar, MP. Dans les métros et autres centres de niveau 1, c’était presque un non-démarrage. Si la vedette d’Akshay Kumar et Bhumi Pednekar avait le moindre espoir d’atteindre le seuil de rentabilité, il fallait qu’il reprenne, en particulier dans les métros, qui sont malheureusement restés plats, et, plus inquiétant, le film est également tombé dans les intérieurs. Une croissance miraculeuse est maintenant nécessaire pendant le reste du week-end prolongé de 5 jours.