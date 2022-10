Jour 2 de la collecte au box-office de Ponniyin Selvan : Vikram, le film d’Aishwarya Rai Bachchan tient bien mieux que Beast, Valimai ; vole au-delà de Rs 100 crore dans le monde

Nouveau film tamoul Ponnyyin Selvan a été à la hauteur des attentes à plus d’un titre au box-office. Tandis que le Mani Ratnam réalisateur Ponniyin Selvan 1 devait auparavant ouvrir à plus de 20 crore brut dans son Tamil version, avec le brut mondial s’élevant à plus de 40 crores, il a maintenant dépassé ces estimations sur les deux fronts. La Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karti et Jayam Ravi starrer a pris la troisième meilleure ouverture pour n’importe quel Film tamoul cette année, suite La bête et Valimaiet devant Vikram, le plus gros succès tamoul de cette année.

Ponniyin Selvan remporte le troisième meilleur du cinéma tamoul en 2022

Ponniyin Selvan a collecté 26 crores bruts le premier jour au Tamil Nadu, juste en deçà de Valimai, qui avait empoché 28 crores bruts le premier jour dans l’État. Beast est bien en avance avec le record absolu du Tamil Nadu de 36 crore brut le jour de l’ouverture. Le Mani Ratnam réalisé PS1 a également joué décemment dans le Karnataka, l’Andhra Pradesh et le Telangana dans ses versions Kannada et Telugu pour porter son total du jour 1 en Inde à 44 crore brut. Étonnamment, seule la version doublée en hindi a été décevante, montrant clairement que Films tamouls ne craquent pas le pan-indienne code comme leurs homologues Telugu.

Visite de Ponniyin Selvan “Grand Cholas”

Collection Ponniyin Selvan au box-office jour 1 à l’étranger, dans le monde entier

À l’étranger, la star de Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karthi, Jayam Ravi a ajouté 34 crores bruts supplémentaires à ses coffres pour en faire le plus gros Film tamoul ouvre jamais dans le monde entier avec 78 crore brut. Il va sans dire que le Collection Ponniyin Selvan au box-office jour 1 est glorieux quelle que soit la façon dont vous le regardez, et met fermement le film sur la bonne voie pour être un énorme succès à long terme s’il tient bien le reste de sa première semaine.