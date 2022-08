Jour 2 de la collecte au box-office de Laal Singh Chaddha : la vedette d’Aamir Khan-Kareena Kapoor Khan montre une énorme baisse ; seul un saut miraculeux sur le long week-end peut le sauver

Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan vedette Laal Singh Chaddha devait prendre d’assaut le box-office. Mais, étonnamment, cela ne s’est pas produit. La bande-annonce du film et les chansons ont reçu une réponse décente, mais la tendance #BoycottLaalSinghChaddha a sûrement créé un buzz négatif autour du film. Les critiques des critiques sont mitigées et même les internautes estiment que Laal Singh Chaddha est un film moyen. Le premier jour, le film a recueilli Rs. 12 crores, ce qui est assez bas, et maintenant, le deuxième jour (vendredi), Laal Singh Chaddha s’est écrasé au box-office.

Laal Singh Chaddha collection au box-office jour 2

Selon les premières estimations, le film a collecté Rs. 7 crore au box-office le deuxième jour. Quand un film sort un jour férié et si le lendemain est un jour ouvrable, alors il y a une baisse dans la collection, mais ici la baisse est assez énorme. Ainsi, la collecte de deux jours est de Rs. 19 crores.

Le long week-end sauvera-t-il Laal Singh Chaddha au box-office ?

Aujourd’hui, c’est un long week-end, samedi, dimanche et lundi (15 août). Ainsi, un saut miraculeux au box-office dans ces trois jours ne peut que sauver le film. Eh bien, si le saut manque, nous pouvons nous attendre à ce que Laal Singh Chaddha récupère environ Rs. 60 crore lors de son premier week-end (cinq jours), ce qui est très décevant.

Le dernier film d’Aamir Khan, Thugs Of Hindostan, a également été un flop. Alors que le film avait pris une ouverture exceptionnelle de Rs. 52,25 crore, la collection à vie du film était de Rs. 151,19 crores. Eh bien, en regardant le scénario actuel de Laal Singh Chaddha, on se demande s’il sera capable de croiser la collection au box-office des Thugs of Hindostan. Attendons et regardons.

2022 n’a pas été une grande année pour Bollywood en matière de box-office. Tous les yeux étaient rivés sur Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan, mais les deux films n’ont pas non plus réussi à prendre un bon départ.