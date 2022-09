Brahmastra avec Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy devait bien réussir au box-office. Cependant, le film a fait mieux que prévu et il a fallu une ouverture exceptionnelle vendredi. Le premier jour, le film a collecté Rs. 36,42 crore net (toutes les langues), et selon les réalisateurs, le film a frappé Rs. 75 crores bruts dans le monde le jour 1, ce qui est excellent. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, mais le bouche à oreille a été bon, donc on s’attendait à ce que le film montre un saut le jour 2.

Selon Sacnilk, le film à son premier jour a collecté Rs. 41,36 crore net (toutes les langues), portant le total de deux jours à Rs. 77,78 crores, ce qui est sacrément bon. Pour l’instant, au box-office indien, le film se dirige vers Rs. 115-120+ week-end crore.

Selon les fabricants, le jour 2, Brahmastra a frappé Rs. 85 crore brut dans le monde entier, portant le total de deux jours à Rs. 160 crores bruts dans le monde. Eh bien, la collection a été assez positive, et il semble que le film pourrait franchir Rs. 250 crores bruts dans le monde au cours du week-end.

Brahmastra est sûrement devenu un sauveur pour Bollywood. On s’attendait à ce que de nombreux gros titres de Bollywood réussissent bien au box-office, mais ils se sont avérés être des désastres. Cependant, Brahmastra a obtenu un certain soulagement pour l’industrie. Mais, après le week-end, il sera intéressant de voir quelle réponse il obtiendra en semaine.

Selon plusieurs analystes commerciaux et les fabricants, Brahmastra se porte bien au box-office. Cependant, sur les réseaux sociaux, quelques internautes publient des vidéos et des photos de théâtres vides qui ont lancé un débat sur la pertinence ou non des collectes. Eh bien, seuls les fabricants peuvent donner des éclaircissements à ce sujet.