Jour 2 de collecte au box-office Liger : Vijay Deverakonda, vedette d’Ananya Panday CRASHES et BURNS ; Baisse MASSIVE de 60 % ; devrait être plus grand CATASTROPHE qu’Acharya

La Remorque Liger, qui a chuté le 21 juillet, a suscité une réponse fabuleuse dans tous les domaines. Tout, de la présence à l’écran de Vijay Deverakonda au foutre d’Ananya Panday en passant par Puri Jagannadh’s direction à pair Mike Tysonl’apparition fugace de vers la fin de la bande-annonce et Ramya KrishnanL’avatar féroce de a fait parler tout le monde de dix-neuf à douze Ligre. Vijay Deverakonda et Ananya Panday puis promouvoir le film avec vigueur, ne négligeant aucun effort, et tout ce qu’ils ont touché et tout ce qu’ils ont fait s’est transformé en or. Cependant, malgré tout cela, le Collection Liger au box-office au jour 1 flatté de tromper et est bien pire au jour 2.

Liger s’écrase au box-office le jour 2

Après une ouverture inférieure à la moyenne de 26 crores bruts dans le monde, qui est arrivée à une part décevante de 15 crores de distribution sur tous les territoires, il était nécessaire pour Liger de faire un saut décent au box-office, mais l’inverse s’est produit. En fait, plus que le contraire puisque le film a connu une chute massive de 62% en tout Sud régions, en particulier son marché bastion Telugu, qui a amené toute l’Inde Collecte Liger box office jour 2 à seulement 10 crore, et cela aussi, parce que la collection hindi était meilleure que le jour 1, qui n’avait que des avant-premières la nuit. Découvrez ses chiffres décevants au box-office du réalisateur Puri Jagannadh en 2 jours sur tous les territoires ci-dessous:

télougou: 19 crore brut

hindi: 7 crore brut

Reste de l’Inde : 4 crore brut

À l’étranger: 6 crore brut

Total 2 jours : 36 crore brut

Part des distributeurs : 18,5 crores

À l’échelle mondiale Droits théâtraux : 90 crore

Vijay Deverakonda confirme Liger 2

Pendant ce temps, lorsque BollywoodLife s’est assis pour une interview exclusive avec les stars de Liger, Vijay Deverakonda et Anaya Panday, le premier a révélé que la partie 2 de Liger était en préparation tout en faisant la lumière sur sa relation avec le producteur Karan Johar après que des rumeurs aient fait le ronds de frottement possible entre les deux après leur Koffee avec Karan saison 7 épisode. Regardez l’interview vidéo exclusive de Vijay Deverakonda et Anaya Panday sur Liger ci-dessus…

Nous ne savons pas maintenant comment la suite de Liger se déroulera alors qu’il semble que le film soit le plus grand désastre de 2022 pour l’industrie cinématographique Telugu, encore plus grand que ce que Acharya a été.