Jour 2 de collecte au box-office de Vikram Vedha : Hrithik Roshan, le film de Saif Ali Khan connaît une croissance indispensable de 25 à 30 % ; a de la chance pour un week-end prometteur

Le nouveau film de Bollywood cette semaine, Vikram Vedhaa, n’a pas commencé sous de bons auspices au box-office. La Hrithik Roshan et Saïf Ali Khan vedette, réalisé par Pushkar Gayahtriqui avait également dirigé l’original Vikram Veda dans Tamil, a vu un faible taux d’occupation de seulement 15 à 20 % dès les spectacles du matin et n’a pas réussi à obtenir le coup de pouce nécessaire pour que les spectacles du soir et de la nuit se terminent sur une note plus conforme à ce que le commerce et l’industrie espéraient. La Vikram Veda collection au box-office jour 1 a réussi une ouverture à deux chiffres, mais à peine, et aura maintenant besoin d’énormes sauts au cours du week-end.

Vikram Veda ouverture basse

Le commerce espérait que Vikram Vedha ouvrirait à un minimum de 14 à 15 crores d’ouverture nette pour qu’il se développe régulièrement au cours du week-end et ait une chance d’être un autre succès rare du Industrie cinématographique hindi cette année. Cependant, des signes gênants ont commencé dès le matin même après la vedette de Hrithik Roshan et Saif Ali Khan, post que tous les yeux étaient rivés sur le film pour capter le soir et les émissions de nuit s’il avait une chance de durer à long terme. Hélas, ce ne devait pas être le cas, car la poussée indispensable n’a pas eu lieu.

Hrithik Roshan et Saif Ali Khan font la promotion de Vikram Veda

Vikram Veda collection au box-office jour 1

Vikram Vedha n’a collecté que 10,45 crores nets le premier jour, bien en deçà du résultat souhaité, et les choses vont être très difficiles à partir de maintenant. Certains multiplex dans les grands centres s’en sont bien tirés, mais dans l’ensemble, l’ouverture est bien en deçà de la moyenne, en particulier dans les poches de masse. L’ouverture est similaire à celle de Shamshera et de Samrat Prithviraj et, en fait, elle s’en sort moins bien que la première le jour 1 sur des marchés importants comme le Gujarat et le Maharashta. Pourtant, avec la tendance du film un peu mieux que les deux autres dans des multiplex plus grands, il y a peu de chances qu’il reprenne mieux qu’eux dans les prochains jours.