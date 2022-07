Jour 2 de collecte au box-office de Shamshera : la star de Ranbir Kapoor ne parvient pas à montrer un saut samedi ; en route pour un week-end au-dessous de la normale

2022 a été une année difficile pour Bollywood, car de nombreux biggies n’ont pas réussi à se faire une place au box-office. Tous les yeux étaient tournés Ranbir Kapoor, Sanjay Duttet Vaani Kapoor vedette Shamshera. La bande-annonce et les chansons du film avaient reçu une bonne réponse, donc on s’attendait à ce que le film marche bien aux guichets. Mais, malheureusement, cela ne s’est pas produit. Shamshera a commencé sur une note basse et a collecté Rs. 10,25 crores au box-office le premier jour.

Si un film reçoit des critiques positives et que le bouche à oreille est bon, il montre un bond le deuxième jour (samedi). Mais, Shamshera a reçu des critiques négatives, et sur les réseaux sociaux, le film est trollé. Ainsi, il n’y a eu littéralement aucun saut dans les collections le deuxième jour. Le film a recueilli Rs. 10,50 crore, portant le total de deux jours à Rs. 20,75 crores.

Le montant Rs. 20,75 crore n’est pas mal dans la période post-pandémique, mais Shamhsera est un gros film, réalisé avec un budget énorme, donc pour un film réalisé à cette échelle, les collections sont faibles. Pour l’instant, le film se dirige vers un week-end en dessous de la normale; il peut collecter environ Rs. 32 crore ce qui est assez décevant. Il semble que la collection à vie de Shamshera sera similaire à la dernière version de YRF, Samrat Prithviraj (Rs. 68,05 crore).

Avec Shamshera, Ranbir Kapoor est entré dans un genre de film totalement différent. Il est connu pour avoir joué dans des films romantiques et dramatiques. Shamshera est un thriller d’action, et bien que la performance de l’acteur soit appréciée, le scénario et la narration du film seraient les points faibles.

Après Shamshera, Ranbir sera vu à Brahmastra dont la sortie est prévue le 9 septembre 2022. C’est aussi un film réalisé avec un budget énorme, il sera donc intéressant de voir quelle réponse le réalisateur d’Ayan Mukerji obtiendra au box-office.