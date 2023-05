Jour 18 de la collecte au box-office de Kerala Story: la vedette d’Adah Sharma entre facilement dans le puissant club de Rs 200 crore

L’histoire du Kerala est imparable au box-office depuis sa sortie. Avec Adah Sharma, Yogita Bihani, Siddhi Idnani et d’autres, le film réalisé par Sudipto Sen a fait sensation. Le film a été mêlé à une énorme controverse avant sa sortie, beaucoup appelant à son interdiction. L’histoire du film parle de trois femmes qui se sont radicalisées et se sont converties à l’islam et finalement amenées à rejoindre l’Etat islamique. Les réalisateurs ont affirmé que le film était basé sur de vrais événements et cela a provoqué un énorme tollé. Mais les chiffres du box-office ont donné toutes les raisons de célébrer pour les fabricants. Le 18e jour, The Kerala Story est entré dans le club Rs 200 crore.

The Kerala Story a une grande victoire au BO

Tel que rapporté par Sacnilk.com, The Kerala Story de Vipul Amrutlal Shah a rapporté Rs 5,50 crore au box-office le troisième lundi. Ce sont les premières estimations et les chiffres réels sont encore à venir. Cependant, il semble plus probable que Rs 200 crore marque que ce soit pour The Kerala Story. Selon les premières estimations, la collection totale du film s’élève désormais à Rs 204,47 crore.

Sur Twitter, The Kerala Story Unstoppable est à la mode avec force car beaucoup célèbrent la victoire du film au box-office. Beaucoup l’appellent le plus grand film de ces derniers temps.

En parlant de polémique, beaucoup ont eu un problème avec le nombre 32000 utilisé par les makers dans la promo de The Kerala Story. Il a été affirmé qu’environ 32 000 femmes ont subi un lavage de cerveau et se sont converties à l’islam au Kerala. De Shashi Tharoor à beaucoup d’autres se sont opposés à ce nombre. L’affaire a ensuite été portée devant le tribunal et la Cour suprême a donné un signal vert à The Kerala Story pour qu’il sorte en salles. Dans une interview avec Zee, Adah Sharma a parlé de la controverse et a déclaré que les gens se concentrent sur les chiffres plutôt que sur la douleur et la misère des femmes qui ont souffert. Adah Sharma, Sudipto Sen et d’autres membres de l’équipe de The Kerala Story sont très actifs sur Twitter et sont ravis de tous les chiffres du box-office.