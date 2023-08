Jour 15 de la collecte au box-office de Gadar 2 : l’engouement pour la star de Sunny Deol s’essouffle ? Pathaan pour rester intouchable ?

Gadar 2 a incité l’ensemble du secteur de Bollywood à prendre conscience de l’immense potentiel des films de masse. Sunny Deol, le film d’Ameesha Patel a connu une baisse d’un peu plus de 50 pour cent des jours de la semaine au cours de la deuxième semaine. L’objectif de Rs 500 crores semble un peu difficile. Jusqu’à présent, Baahubali 2 avait les meilleures collections de la deuxième semaine. Gadar 2 vient après. Selon Box Office India, Gadar 2 doit gagner Rs 7 crores pour rester proche de cette barre record de Rs 500 crore. Ce vendredi, Dream Girl 2 est sorti. Le film d’Ayushmann Khurrana va sortir au-dessus de Rs neuf crores. La première réaction à la comédie est bonne et des chiffres à deux chiffres sont attendus ce week-end. Gadar 2 a un chemin difficile à parcourir pour battre le record de Pathaan.

Gadar 2 Collection Billetterie Jour 15

Gadar 2 a gagné Rs 8,20 crores le jour 14. Les collections du jour 15 montrent une nouvelle baisse d’un crore. Il a rapporté Rs 6,70 crores le jour 25 en Inde. Les collections au box-office de Gadar 2 s’élèvent désormais à Rs 425,80 crores (net). Le box-office de Pathaan à vie est de Rs 464,80 crores net. Le film de Sunny Deol et Ameesha Patel doit encore gagner près de Rs 40 crores pour dépasser ce chiffre fixé par le film de Shah Rukh Khan. Pathaan a été extrêmement constant au box-office pendant près de deux semaines. Gadar 2 est désormais en concurrence avec Dream Girl 2.

Gadar 2 : le grand retour de Sunny Deol dans le rôle de Tara Singh

Sunny Deol a fait un superbe retour au box-office dans le rôle de Tara Singh. Au cours de la première semaine, Gadar 2 a gagné Rs 284,63 crores. Le chiffre du Jour de l’Indépendance était de Rs 55 crores, ce qui a laissé les exposants et les distributeurs jubilatoires. Le mois d’août 2023 a été marquant pour le cinéma indien. Jailer, OMG 2 et Gadar ont attiré plus de deux millions de personnes dans les salles de cinéma. Cela appelle à la célébration après l’accalmie prolongée qui a suivi la pandémie.

Sunny Deol annoncera plus de films après Gadar 2

Maintenant, le producteur Mahendra Dhariwal a confirmé qu’il faisait la suite de Maa Tujhe Salaam. Sunny Deol sera vu avec deux ou trois nouveaux acteurs dans le film. L’écrivain Baahubali KV Vijayendra Prasad écrit le film. Anil Sharma a révélé que Sunny Deol avait fondu en larmes après avoir vu la réponse à Gadar 2. Dans le film, Tara Singh (Sunny Deol) se rend au Pakistan en 1971 pour sauver son fils Jeet joué par Utkarsh Sharma.