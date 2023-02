Jour 13 de la collecte au box-office de Pathaan : la star de Shah Rukh Khan assiste à une chute massive lors de son deuxième lundi [Here's day-wise collection]

Shah Rukh Khan est sur un nuage neuf. Sa dernière sortie Pathan a fait des merveilles au box-office. Le film a commencé avec un bang et a continué à rugir même dans sa deuxième semaine. Il est devenu l’un des films hindi les plus rentables de tous les temps. Sans aucun hoquet, Pathaan a navigué dans le crore de Rs 400 en battant le Dangal le plus gros d’Aamir Khan. Jusqu’à son deuxième dimanche, Pathaan a enregistré des chiffres historiques. Le deuxième lundi, le film a connu une chute.

Le Pathaan de Shah Rukh Khan ralentit ?

Comme l’a rapporté l’expert commercial Ramesh Bala, Pathaan réalisé par Siddharth Anand a enregistré environ Rs 8 crore au box-office indien. Il s’agit d’un plongeon massif par rapport à sa deuxième collection du dimanche alors que le film a tourné autour de Rs 28 crore au cours du week-end. Ce sont des premières estimations et les chiffres définitifs ne sont pas encore connus. Le premier lundi, Pathaan avait gagné environ 26,5 crores de roupies. Néanmoins, Pathaan a déjà battu plusieurs records au box-office et est devenu la plus grande réussite. Il est rapporté que le film a battu la collection hindi de KGF 2.

#Pathaan les premières estimations pour le 2e lundi All-India Nett sont de 8 Crs .. Ramesh Bala (@rameshlaus) 7 février 2023

Voici la collection au jour le jour du film Pathaan en versions hindi et doublées.

Mercredi : Rs 57 000 000 000

Jeudi : Rs 70,5 crores

Vendredi : 39,25 millions de roupies

Samedi : 53,25 millions de roupies

Dimanche : 60,75 millions de roupies

Lundi : 26,5 millions de roupies

Mardi : Rs 23 000 000 000

Mercredi: Rs 18,25 crore

Jeudi : 15,65 millions de roupies

Vendredi: Rs 14 crore

Samedi : Rs 23,25 crore crore

Dimanche : Rs 28,50 crore

Lundi: Rs 8 crore (premières estimations)

Pendant ce temps, avec sa collection outre-mer, Pathaan a déjà franchi la barre du crore RS 832 au box-office. Les internautes célèbrent ce moment avec le plus grand enthousiasme sur les réseaux sociaux. Shah Rukh Khan envisage maintenant de rejoindre SS Rajamouli et d’autres sont le glorieux club Rs 1000 crore. Tout le monde croise les doigts.