Jour 12 de collecte au box-office de Pathaan : la vedette de Shah Rukh Khan passe un formidable deuxième dimanche ; parvient à BEAT KGF 2 Hindi biz [Day-wise collection here]

Shah Rukh Khan a réinitialisé la piste de Bollywood au box-office. L’industrie souffrait après la pandémie, car peu de films pouvaient être touchés. Mais Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jean Abraham La vedette Pathaan a ramené la gloire à Bollywood en créant des vagues tonitruantes au box-office. Il est maintenant devenu le film hindi le plus rentable de tous les temps. Même le deuxième dimanche, le film a réussi à faire une affaire record.

Entertainment News: Pathaan box office collection jour 12

Selon les rapports, Pathaan a fait Rs 28 core lors de son deuxième dimanche. Les chiffres sont vraiment énormes et les SRKians apprécient vraiment ce moment. Le film a réussi à battre la deuxième collection du dimanche de KGF 2 en hindi. Selon Sacnilk, le film de Yash KGF 2 (version hindi) a rapporté Rs 22,68 crore lors de son deuxième dimanche. Alors que Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Pathaan de John Abraham n’ont pas encore battu la collection à vie de KGF 2 Hindi, le jour ne semble pas être très loin.

#Pathaan les premières estimations pour le 2ème dimanche est un énorme 28 Crs.. All-India Net.. Ramesh Bala (@rameshlaus) 6 février 2023

Voici la collection au jour le jour du film Pathaan en versions hindi et doublées.

Mercredi : Rs 57 000 000 000

Jeudi : Rs 70,5 crore

Vendredi : 39,25 millions de roupies

Samedi : 53,25 millions de roupies

Dimanche : 60,75 millions de roupies

Lundi : 26,5 millions de roupies

Mardi : Rs 23 000 000 000

Mercredi: Rs 18,25 crore

Jeudi : 15,65 millions de roupies

Vendredi: Rs 14 crore

Samedi : Rs 23,25 crore crore

Dimanche: Rs 28 crore (estimations)

Pathaan a fait plusieurs records avec sa victoire historique au box-office. Il est devenu le premier film hindi à franchir la barre des Rs 400 crore. Shah Rukh Khan a maintenant laissé derrière lui Aamir Khan et Salman Khan pour avoir le film le plus rentable jamais enregistré en son nom. Jusqu’à ce jour, Dangal d’Aamir Khan était au sommet. Maintenant, c’est Pathaan. King Khan a fait un retour sur grand écran après un long moment mais il a rugi et comment.