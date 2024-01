Jour 116 de la guerre entre Israël et le Hamas : le Hamas envisage un accord sur les otages à Gaza (Haniyeh)

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré mardi que le groupe avait reçu une proposition de cessez-le-feu présentée après les pourparlers à Paris et qu’il l’étudierait, ajoutant qu’il se rendrait au Caire pour discuter de ce plan.

Haniyeh a déclaré que la priorité du groupe était de mettre fin à l’offensive militaire israélienne et au retrait complet des forces israéliennes de Gaza. Lundi soir, le Hamas a rejeté l’accord sur les otages rédigé à Paris parce qu’il ne prévoyait pas de cessez-le-feu permanent.

Le Hamas et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) ont réitéré qu’Israël doit mettre fin à son offensive sur Gaza et se retirer de la bande de Gaza avant tout échange de prisonniers, a déclaré lundi le Hamas dans un communiqué.

À Washington, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que la proposition remise au Qatar « était une proposition forte et convaincante qui laisse espérer que nous pourrons revenir à ce processus, mais le Hamas devra prendre ses propres décisions ».

Blinken s’est exprimé dans un contexte d’optimisme de la part des États-Unis et du Qatar, qui négocient un accord avec l’Égypte, selon lequel un cadre avait été trouvé pour un accord.

Un accord d’otages est une priorité absolue des États-Unis depuis le premier jour, a déclaré Blinken.

Otages enlevés par des terroristes du Hamas dans le cadre d’un accord d’échange d’otages et de prisonniers entre le Hamas et Israël, le 30 novembre 2023 (crédit : branche militaire du Hamas/document via REUTERS)

Le Premier ministre qatari Mohammed Al-Thani a indiqué qu’un accord d’otages se ferait progressivement avec les femmes et les enfants, en décrivant l’accord-cadre issu des pourparlers de Paris.

Le plan initial pour un accord de libération des otages

« Le cadre qui a été convenu hier avec toutes les parties était un cadre basé sur ce qui a été proposé par les Israéliens et sur ce qui a été une contre-proposition du Hamas », a déclaré Thani lors d’un entretien public lors d’un événement organisé par le groupe de réflexion The Conseil atlantique.

« Nous avons essayé de mélanger les choses », a-t-il déclaré, ajoutant que cette nouvelle proposition serait désormais transmise au Hamas.

Thani est arrivé de Paris, où il a participé à des négociations à huis clos sur un accord avec le chef de la CIA William Burns, le chef du Mossad David Barnea, le chef du Shin Bet Ronen Bar, le négociateur des otages, le major-général. (res.) Nitzan Alon, le chef des services de renseignement égyptiens Abbas Kamel.

Thani a déclaré que le Hamas avait renoncé à sa demande d’un cessez-le-feu permanent avant toute négociation, mais « nous sommes passés de ce point » à un point qui pourrait conduire à un cessez-le-feu, « que nous espérons tous ».

Andrea Mitchell, correspondante en chef de NBC News à Washington, qui a mené l’interview avec David Ignatius du Washington Post, a interrogé Thani sur les détails de l’accord.

Mitchell a expliqué qu’elle comprenait qu’il y aurait « d’abord une pause progressive dans les combats contre les femmes et les enfants, et qu’elle continuerait par étapes au fur et à mesure que vous avancez, avec également de l’aide ».

Thani a répondu: “Vous êtes bien informé.”

Il a décrit comment l’une des pierres d’achoppement à l’accord était l’exigence du Hamas d’un cessez-le-feu permanent avant la tenue des négociations, notant que cette demande a maintenant été annulée.

“Il y avait une demande claire d’un cessez-le-feu permanent avant les négociations”, a déclaré Thani, expliquant que le Qatar avait déplacé le Hamas “de cet endroit”, vers un endroit “qui peut conduire à un cessez-le-feu à l’avenir”. C’est ce que nous visons tous », a-t-il déclaré.

L’objectif des pourparlers est de libérer les otages et de mettre fin aux bombardements israéliens sur Gaza, a ajouté Thani.

Les négociations progressent alors que les États-Unis envisagent une action militaire en représailles à une attaque qui a tué trois soldats en Jordanie. Thani a déclaré qu’il espérait que cela ne compromettrait pas les progrès vers un nouvel accord de libération des otages entre Israël et le Hamas.

“J’espère que rien ne sapera les efforts que nous déployons ni ne mettra en péril le processus”, a déclaré Thani.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré à MSNBC News qu’il existait un cadre pour un accord visant à libérer les otages, mais il a averti que rien n’avait été finalisé.

“Il y a beaucoup de promesses ici, mais encore une fois, je veux être très clair, il y a encore de la diplomatie devant nous, de nombreuses discussions à avoir avant que nous puissions y arriver”, a déclaré Kirby.

Il a toutefois précisé que “nous n’avons pas d’accord sur la table et que nous sommes prêts à l’annoncer de manière imminente”.

Les États-Unis « pensent qu’il existe ici un cadre pour un autre accord sur les otages qui pourrait faire la différence en termes de libération d’un plus grand nombre d’otages, d’approvisionnement en aide et de calmer la violence, ce qui réduirait les pertes civiles », a déclaré Kirby. .

Il a ensuite déclaré aux journalistes que l’objectif était « une pause humanitaire d’une durée suffisante qui permettrait la libération d’un grand nombre d’otages ». Au cours de cette période, davantage d’aide humanitaire et d’arrivées permettront de réduire le nombre de victimes, a déclaré Kirby.

Le cadre général en discussion s’est concentré sur un échange de captifs contre la libération de prisonniers de sécurité palestiniens ou de terroristes, ainsi que sur une pause dans la guerre.

Il est présumé que l’accord visant à libérer les 136 captifs se ferait par étapes, comme cela s’est produit avec l’accord de novembre, au cours duquel 105 captifs ont été libérés pendant une semaine d’accalmie dans les combats.

Le Hamas a capturé quelque 253 captifs le 7 octobre. KAN News a rapporté que la dernière tentative de libération des otages comportait trois phases, la première se concentrant sur 40 captifs, dont des femmes, des enfants, des personnes âgées et des malades.

La deuxième phase inclurait les hommes adultes qui ne sont pas des soldats, et la troisième phase serait destinée aux soldats, y compris les femmes.

Une partie de l’accord comprendrait la libération de milliers de prisonniers de sécurité palestiniens, y compris ceux reconnus coupables de délits terroristes, mais ce dernier groupe ne fera probablement partie de l’accord qu’à la fin.

Le Hamas a déclaré lundi que la libération des otages qu’il détient nécessiterait une fin garantie de la guerre et un retrait complet de Tsahal.

“Le succès de la réunion de Paris dépend de l’accord de l’occupation (Israël) de mettre fin à l’agression globale contre la bande de Gaza”, a déclaré à Reuters un haut responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri.

Le Hamas avait précédemment déclaré qu’une libération totale nécessiterait qu’Israël libère tous les milliers de Palestiniens détenus pour des raisons de sécurité dans ses prisons.

Un responsable palestinien, proche des négociations de médiation, qui a requis l’anonymat, a déclaré que pour que le Hamas signe un accord de suivi de la trêve de novembre au cours de laquelle il a libéré des dizaines d’otages, il souhaite qu’Israël accepte de mettre fin à l’offensive et de se retirer de Gaza. la mise en œuvre ne serait pas nécessairement immédiate.

L’accord devra être approuvé par le Qatar, l’Égypte et les États-Unis, a indiqué le responsable.

Israël a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun plan pour mettre fin à la guerre tant que le Hamas n’était pas vaincu ou qu’il n’abandonnait pas le contrôle sécuritaire de Gaza. Une position de compromis pourrait toutefois consister à se retirer temporairement des zones cibles sélectionnées.

Dans une interview accordée à Douglas Murray sur Talk TV, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a continué de souligner que le Qatar pourrait faire davantage pour parvenir à un accord, d’autant plus que les hauts dirigeants du Hamas vivaient dans son pays.

« Nous devrions exiger du Qatar qu’il utilise son influence pour obtenir la libération du reste de nos otages » et qu’il fournisse la preuve que les otages ont reçu des médicaments dans le cadre d’un accord existant avec le Hamas.

Le Qatar « a une influence considérable [on Hamas] et je m’attends à ce qu’ils l’utilisent », a-t-il déclaré.

Thani a rejeté les affirmations de Netanyahu selon lesquelles la campagne militaire était un levier de pression important pour libérer les otages. Il a déclaré que « le retour des otages n’obtenait aucun résultat » et que la diplomatie était la meilleure voie pour assurer leur retour.

Il a également nié les affirmations selon lesquelles le Qatar disposait d’un quelconque moyen de pression sur le Hamas, expliquant que dans la mesure où il lui donnait de l’influence, son pays l’utilisait pour négocier un accord.

Le rôle du Qatar est celui d’un médiateur qui propose des solutions : « Nous ne considérons pas le Qatar comme une superpuissance capable d’imposer quelque chose à cette partie. »

