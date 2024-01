Jour 110 de la guerre Israël-Hamas : Tsahal est « globalement d’accord » sur une trêve d’un mois à Gaza

Des informations cruciales ont émergé concernant les priorités des kibboutzim, moshavim et communautés du conseil régional de Sdot Hanegev, fortement touchés par l’incursion barbare du Hamas le 7 octobre. Ces communautés se concentrent sur l’état psychologique des enfants et des jeunes comme la principale préoccupation, et là est un appel collectif à des mesures de sécurité renforcées.

Une enquête complète menée auprès de 1 128 personnes par le Conseil des Champs du Néguev en collaboration avec l’Université hébraïque de Jérusalem (HU) souligne l’importance de fournir aux résidents une plateforme pour exprimer leurs opinions et influencer les décisions concernant le retour dans leurs foyers, les priorités éducatives, et sécurité personnelle

L’enquête a été dirigée par le professeur (émérite) Rami Benbenishty, le professeur Ruth Pat-Horenczyk, le professeur Miriam Schiff et le Dr Ohad Gelber de HU, avec l’aide particulière de M. Eli Klingberger et en collaboration avec Hila Barzilai, Mme. Irit Segal, Dr Liraz Cohen-Biton du Conseil des champs du Néguev. Parmi tous les répondants, 66 % étaient des femmes, 27 % des hommes et 7 % ont choisi de ne pas préciser leur sexe. Notamment, 84% des personnes interrogées ont des enfants scolarisés.

L’enquête a été réalisée sur Internet à l’aide de liens distribués par les autorités locales entre le 14 et le 29 décembre 2023. Au total, 84 % des personnes interrogées ont des enfants dans le système éducatif, la moitié d’entre elles ayant au moins trois enfants dans les écoles maternelles et écoles.

Même si la plupart des questions étaient fermées, les participants avaient également la possibilité de fournir des réponses en texte libre, ce qui a conduit à un rapport distinct traitant spécifiquement de ces contributions.

Réponses à l’enquête auprès des résidents frontaliers de Gaza. (crédit : UNIVERSITÉ HÉBRAÏQUE, Conseil des Champs du Néguev)

La recherche a souligné l’importance de fournir aux résidents une plate-forme pour exprimer leurs opinions et influencer les décisions concernant le retour dans leur foyer, les priorités éducatives et la sécurité personnelle. Le professeur Benbenishty a souligné la nécessité de poursuivre ce processus inclusif dans les mois à venir, en l’étendant à d’autres communautés du sud et du nord pour rester à l’écoute des défis rencontrés en période de conflit.

Les priorités des habitants

L’enquête a identifié « l’annonce du gouvernement de détruire le Hamas » et les « budgets supplémentaires pour la communauté » comme des facteurs importants susceptibles d’influencer leur décision de rentrer chez eux.

La santé mentale est apparue comme la priorité absolue des écoles, tout comme le renforcement des liens sociaux entre les jeunes, reflétant le souci de la communauté pour leur bien-être.

La majorité des personnes interrogées ont exprimé leur scepticisme quant à l’adéquation des niveaux de sécurité d’avant-guerre après la guerre. Le consensus a été que des améliorations sont cruciales dans tous les domaines de la sécurité, notamment en ce qui concerne l’attribution d’armes aux unités d’urgence locales et le renforcement de la surveillance par caméra.

Benbenishty a déclaré qu’un dialogue continu pour responsabiliser les résidents et relever les défis uniques auxquels la communauté est confrontée en temps de guerre était très important. Ces résultats servent de base à une collaboration et à une action continues pour assurer le bien-être et la sécurité de la communauté de Sdot Hanegev, a-t-il noté.

Les chercheurs ont souligné l’importance d’écouter les voix de la communauté et d’intégrer la voix collective dans la prise de décision et la formulation des politiques. « À mesure que les circonstances évoluent au fil du temps, il est important de rester à l’écoute et de voir quels sont les besoins et les attitudes actuels des habitants de ces communautés dévastées. »

Réponses à l’enquête auprès des parents de la frontière de Gaza. (crédit : Conseil des Champs du Néguev, Université Hébraïque)

Ils ont ajouté que même si la plupart des résidents expriment des besoins multiples et des circonstances de vie difficiles, la majorité sont prêts à se porter volontaires pour aider les autres, et plus d’un cinquième se portent déjà volontaires pour aider les autres.

Les principaux facteurs influençant la décision des résidents de rentrer chez eux sont mis en évidence dans les réponses à l’enquête. Une majorité significative des résidents (62 %) ont cité « l’annonce du gouvernement sur l’éradication du Hamas » comme un facteur clé, tandis que 50,2 % ont identifié « des budgets supplémentaires pour la communauté » comme une autre considération cruciale.

En revanche, moins de résidents ont mentionné les changements dans les dirigeants locaux et l’apparence générale de leur quartier comme facteurs influençant leur décision de revenir.

Quant à l’importance de l’emploi dans la décision, 57% des personnes interrogées ont indiqué que l’emploi n’est pas un facteur décisif pour eux. Parmi ceux qui considèrent l’emploi comme un facteur d’influence, une large majorité (38 %) estiment qu’ils devraient revenir le plus tôt possible, tandis qu’une petite minorité (5 %) préfère ne pas revenir immédiatement.

Lors de l’évaluation des différents besoins et priorités lors du retour des enfants dans les cadres éducatifs, il a été demandé aux personnes interrogées ayant des enfants de prioriser ces éléments.

Les résultats révèlent que les parents donnent principalement la priorité à l’impact de l’environnement éducatif sur leurs enfants, en mettant l’accent sur les aspects émotionnels et sociaux qu’ils souhaitent que l’école aborde. En revanche, la nécessité de mettre l’accent sur les résultats scolaires est perçue à un niveau d’importance considérablement moindre.

