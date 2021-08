Jour 11 Simone Biles revient pour Team USA

Mardi marque la dernière soirée de gymnastique aux Jeux olympiques de Tokyo, avec le retour de Simone Biles.

Dans l’épreuve finale pour les femmes, Biles participera à la finale de la poutre aux côtés de la championne du concours multiple et coéquipière Suni Lee. En qualifications, Biles a terminé septième au classement général à la poutre avec une note de 14,066. Lee a terminé troisième au classement général avec une note de 14,200.

Le retour de Biles intervient après qu’elle se soit retirée du concours complet, exercice au sol, saut de cheval et barres asymétriques après sa sortie anticipée de la finale par équipe alors qu’elle affirmait qu’elle avait des problèmes de santé mentale.

Mardi verra également les équipes des États-Unis participer à plusieurs huitièmes de finale, alors que le basket-ball masculin affrontera l’Espagne et que le water-polo féminin affrontera le Canada. Sur le sable, April Ross et Alix Klineman entament les quarts de finale du beach volley féminin face au duo allemand composé de Laura Ludwig et Margareta Kozuch.

Lorsque Jasmine Camacho-Quinn a battu un record olympique et remporté une médaille d’or à Tokyo, elle a célébré une victoire historique en tant qu’athlète, représentante noire de Porto Rico et membre d’une famille qu’elle vient de rencontrer.

Camacho-Quinn est entré deux fois dans l’histoire à Tokyo. Elle a battu l’Américaine Keni Harrison au 100 mètres haies féminin et a établi un nouveau record olympique de 12,26 secondes en demi-finale.

Bien que Camacho-Quinn soit née en Caroline du Sud, elle a décidé de se présenter à Porto Rico pour honorer son héritage car sa mère est née à Porto Rico.

« Je suis presque sûr que tout le monde (à Porto Rico) est excité », a déclaré Camacho-Quinn aux journalistes. « Pour un si petit (territoire), cela donne de l’espoir aux petites gens. Je suis juste content d’être la personne pour faire ça. »

— Gabriela Miranda

TOKYO – Les Jamaïcaines Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce étaient de la tête et des épaules au-dessus du reste du peloton au 100 mètres féminin. Le 200 mètres féminin est beaucoup plus un tirage au sort.

Thompson-Herah n’est qu’à quelques jours de devenir double médaillée d’or olympique sur 100 mètres. Elle semble déterminée à décrocher une autre médaille d’or au 200 m et à devenir la première femme de l’histoire à remporter les deux courses consécutives aux Jeux olympiques.

Si Thompson-Herah veut réussir l’exploit, elle devra battre Fraser-Pryce une deuxième fois à Tokyo. Fraser-Pryce a remporté une victoire facile dans sa première demi-finale pour se qualifier automatiquement pour la finale.

L’Américaine Gabby Thomas, cependant, a le temps le plus rapide de tous les temps dans la compétition.

Thomas est la deuxième femme la plus rapide à avoir couru la distance. Elle a affiché un record mondial et un record à vie de 21,61 aux essais américains en juin.

— Tyler Dragon

TOKYO – Simone Biles se sent à nouveau assez bien pour tenter sa chance.

USA Gymnastics a déclaré lundi que Biles participerait à la finale de la dernière épreuve, la poutre d’équilibre, prévue mardi soir. Ce sera sa première compétition depuis qu’elle s’est retirée de la finale de l’équipe féminine mardi soir, invoquant des inquiétudes pour sa santé mentale et sa sécurité physique.

Biles est venu à Tokyo en tant que plus grande star de ces Jeux olympiques, et devrait remporter un record de cinq médailles d’or. Mais elle a développé un cas de « twisties », une perte de conscience aérienne qui peut avoir des conséquences catastrophiques pour une gymnaste.

— Armure de Nancy