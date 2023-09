Jour 11 de la collecte au box-office de Jawan : Shah Rukh Khan entre dans le club de 800 crores, poursuivant Aamir Khan et les films de Salman Khan

Jawan est imbattable au box-office, et il bat et bat tous les records au box-office. Shah Rukh KhanLe film est entré dans les 800 crores et se rapproche des 1 000 crores, qu’il pourrait franchir le troisième week-end. Pendant la fin de semaine, Jawan a vu un énorme bond, et en parlant de la collection, rien qu’en Inde, elle a fait 36 ​​crore, prouvant que la superstar peut diriger le box-office même les jours non fériés. Manobala Vijayabalan s’est rendu sur Twitter et a partagé les chiffres détaillés de Jawan et a mentionné comment le film est entré dans 800 crores et que le 11ème jour, le film a vendu 13 90142 billets uniquement en Inde. Dans l’ensemble, il a collecté Rs. 36,84 millions.

Jawan ENTRE dans le club d’élite des 800 cr au WW Box Office. Le film a vendu 1 3 9 0 1 4 2 billets pour les seules émissions suivies en Inde le 11ème jour. ||#ShahRukhKhan|#Nayanthara|#Jawan|#Atlee|#Jawan2|| hindi Spectacles – 13317 Brut – 35,18 cr Collection par spectacle – 26 417 pic.twitter.com/kR1rZoUkPc Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 18 septembre 2023

Avec cette collecte massive le jour 11, Jawan jetout est prêt à battre le record de grands films comme Pathaan (1042 millions), Bajrangi Bhaijaan (858 millions de dollars), et Superstar secrète (830 crores), tandis que Jawan a gagné 801 crores dans le monde.