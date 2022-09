Jour 11 de la collecte au box-office de Brahmastra : le film de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt tombe à plat le deuxième lundi ; ne parvient pas à battre RRR, KGF 2

Brahmastra mettant en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhat a pris une ouverture exceptionnelle au box-office. Après un excellent premier week-end, le film a montré une baisse en semaine, mais encore une fois lors de son deuxième week-end, le film a très bien bondi au box-office et est entré dans les Rs. Club de 200 crores. Brahmastra est clairement un film qui attire le public le week-end. Lors de son deuxième lundi, le film est tombé à plat au box-office et la baisse est d’environ 70%.

Lors de son deuxième dimanche, le film a collecté Rs. 16,05 crore au box-office dans toutes les langues, portant le total de 10 jours à Rs. 215,25 crores en Inde. Maintenant, lors de son deuxième lundi, le film a collecté environ Rs. 4,77 crore (toutes les langues). En 11 jours, le film a frappé Rs. 220,02 crores au box-office en Inde, ce qui est bien. Mais la baisse du deuxième lundi est alarmante car on peut maintenant s’attendre à ce qu’il y ait plus de baisse dans la collection dans les jours à venir pendant les jours de semaine.

Alors que Brahmastra a fait mieux que Gangubai Kathiawadi lors de son deuxième lundi, le film n’a pas réussi à battre Bhool Bhulaiyaa 2, RRR Hindi et KGF 2 Hindi. Bhool Bhulaiyaa 2 lors de son deuxième lundi avait collecté Rs. 5,55 crore, RRR Hindi avait frappé Rs. 7 crore, et KGF 2 avait collecté Rs. 8,28 crores au box-office.

Eh bien, pour l’instant, il semble que Brahmastra pourrait traverser Rs. 250 crore au box-office en Inde. Selon les réalisateurs, le film a collecté Rs. 360 crores bruts dans le monde en 10 jours.

Alors que la fièvre de Brahmastra est toujours là dans le public, maintenant tout le monde attend avec impatience la suite du film. Les cinéphiles sont ravis de voir l’histoire de Dev et Amrita, et ils sont également désireux de savoir quels acteurs seront vus dans Brahmastra 2.