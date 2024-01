Jour 103 de la guerre Israël-Hamas : Des médicaments en route vers les otages de Gaza

La vie des Palestiniens est aussi importante que celle des Juifs, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, interrogé sur le sujet par le journaliste chevronné Thomas Friedman.

« La vie des Juifs compte-t-elle plus que celle des Palestiniens, des Musulmans et des Chrétiens, compte tenu de l’incroyable asymétrie de la situation ? [civilian] victimes » dans la guerre à Gaza, a déclaré Friedman.

Blinken a rapidement répondu : « Non. »

Il a ensuite développé la réponse, soulignant que « pour moi et pour beaucoup d’entre nous, ce que nous voyons chaque jour à Gaza est déchirant. La souffrance que nous voyons parmi des hommes et des enfants innocents me brise le cœur. La question est de savoir que faire. »

Les efforts américains pour fournir une aide aux Gazaouis

L’administration Biden a été sévèrement critiquée pour ne pas avoir forcé Israël à mettre fin à la guerre à Gaza, à la lumière des affirmations du Hamas selon lesquelles plus de 24 000 Palestiniens ont été tués dans les violences liées à la guerre à Gaza. Israël a affirmé que 9 000 de ces morts étaient des combattants.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, assiste à une session lors de la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le 16 janvier 2024. (crédit : REUTERS/DENIS BALIBOUSE)

Blinken a parlé des efforts américains pour réduire les pertes palestiniennes et augmenter l’aide humanitaire à Gaza. « Mais cela n’enlève rien à la tragédie que nous avons vue et que nous continuons de voir. Tout ce que je peux vous dire sur le plan purement humain, c’est dévastateur, mais cela renforce la conviction de faire tout ce que nous pouvons en ce moment pour essayer de faire une différence au quotidien » ainsi que pour parvenir à une résolution plus large. pour le conflit entre Israël et les Palestiniens au Moyen-Orient.

« Il doit y avoir une autre manière de répondre aux préoccupations et aux questions les plus profondes d’Israël », a déclaré Blinken.

Israël ne peut pas permettre une autre attaque comme celle menée contre lui par le Hamas, a déclaré Blinken, faisant référence à l’incident qui a déclenché la guerre à Gaza au cours de laquelle 1 200 personnes ont été tuées dans le sud d’Israël et 250 autres ont été prises en otages.

« Il est difficile d’exagérer l’impact psychologique de ce qui s’est passé ce jour-là sur le pays dans son ensemble », a-t-il déclaré.

En dehors d’Israël, une grande partie de la communauté internationale ne croit pas que le 7 octobre ait eu lieu, « que le Hamas a massacré des hommes, des femmes et des enfants, qu’il a exécuté des parents devant leurs enfants, qu’il a exécuté des enfants devant leurs enfants ». parents, que cela a brûlé vifs les familles. Ils n’y croient pas », a déclaré Blinken.

Les défis liés à la création d’une solution à deux États

Le plus grand défi est la déshumanisation, « l’incapacité de voir l’humanité de l’autre », et lorsque cela se produit, « vous devenez tellement endurci que vous êtes prêt à faire et à accepter des choses que vous ne feriez pas si l’humanité de l’autre était inexistante ». au premier plan dans votre conscience », a déclaré Blinken.

Ce qu’il faut, ce sont des dirigeants qui comprennent cela et sont prêts à agir en conséquence, a-t-il déclaré.

Il a évoqué l’importance de ce leadership dans la préparation des sociétés palestiniennes, arabes et israéliennes à une résolution régionale qui mènerait à la paix, comme la normalisation israélienne, y compris avec l’Arabie saoudite et la création d’un État palestinien.

« Alors que, par le passé, nous étions sur le point de résoudre la question palestinienne et d’obtenir un État palestinien, l’opinion à l’époque, à Camp David et dans d’autres endroits, était que les dirigeants arabes, les dirigeants palestiniens n’avaient pas fait assez pour préparer leur propre peuple à ce changement profond. “, a déclaré Blinken jeudi.

Maintenant, il faut également se demander si « la société israélienne est prête à s’engager sur ces questions, est-elle prête à avoir cet état d’esprit qui constitue un défi », a expliqué Blinken.

« C’est un double défi lorsque l’on se concentre attentivement sur Gaza et sur toutes les questions de sécurité qui sont la vie quotidienne des Israéliens et des Palestiniens », a-t-il déclaré.

L’administration américaine a clairement indiqué, y compris à Davos, qu’elle poursuivait la normalisation régionale israélienne, y compris avec l’Arabie saoudite, parallèlement à la création d’un État palestinien.

« Vous avez maintenant quelque chose que vous n’aviez pas auparavant, à savoir des pays arabes et des pays musulmans, même au-delà de la région, qui sont prêts à entretenir avec Israël une relation en termes d’intégration, de normalisation et de sécurité qu’ils avaient auparavant. jamais préparé à l’avoir auparavant », a déclaré Blinken.

« Mais ces pays ont une conviction absolue, une conviction que nous partageons, que cela doit inclure une voie vers un État palestinien », a-t-il déclaré.

À cette fin également, il doit y avoir une Autorité palestinienne plus forte et réformée, a souligné Blinken.

Le défi est d’arriver au point où ces opportunités peuvent être concrétisées, a déclaré Blinken, ajoutant qu’il pensait que cette nouvelle réalité de normalisation régionale au Moyen-Orient avec Israël et un État palestinien devait se produire maintenant.

« Nous sommes au milieu d’une tragédie humaine à bien des égards. … pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, je ressens l’urgence absolue du moment présent. Voir si nous pouvons commencer à évoluer vers cette vision différente, vers cette équation différente, vers cette intégration différente qui doit commencer le plus rapidement possible », a déclaré Blinken.

