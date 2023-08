Jour 10 de la collecte au box-office OMG 2: Akshay Kumar-vedette est solide comme un roc malgré un affrontement difficile avec Gadar 2

Le film récemment sorti d’Akshay Kumar OMG 2 continue de conquérir le public dans sa deuxième semaine. Malgré un affrontement difficile contre l’acteur à indice d’octane élevé de Sunny Deol Gadar 2, le film est resté stable et a réalisé un total stellaire au jour 10 de sa sortie. Notamment, le film est entré dans le club Rs 100 crore en Inde au jour 9 de sa sortie et se rapproche maintenant de la barre des Rs 150 crore dans le monde.

OMG 2 collection au box-office Jour 10

Selon les premières estimations, OMG 2 a réussi à frapper Rs 12,70 crore dimanche. Le film a collecté Rs 85,05 crore au cours de sa première semaine, suivi de Rs 6,03 crore le jour 8 et de Rs 10,53 crore le jour 9. OMG 2 la collection totale au box-office en Inde s’élève désormais à Rs 114,31 crore (environ). Le film a collecté plus de Rs 140 crore dans le monde et a officiellement été déclaré un succès.

Regardez Akshay Kumar parler d’OMG 2 :

Mettant également en vedette Pankaj Tripathi et Yami Gautam, OMG 2 est réalisé par Amit Rai. Le film a recueilli des critiques positives de la part des critiques et marque le 16e film d’Akshay dans le club Rs 100 crore.

OMG 2c’est un affrontement difficile avec Gadar 2 Au box-office

Alors que OMG 2 est en train de scénariser sa success story au box-office, le film s’est heurté à celui de Sunny Gadar 2. Les deux films sont sortis le 11 août et ont depuis connu une séquence de victoires au box-office. Alors que la vedette d’Akshay a frappé plus de Rs 114 crore en l’espace de 10 jours, Gadar 2 a créé de nouveaux records au box-office. Après être devenu le film indien le plus rentable de tous les temps le jour de l’indépendance, le film a dépassé la barre des 300 crores de roupies au box-office indien lors de son deuxième week-end.

Montre: Gadar 2 fête du succès avec Sunny Deol et Ameesha Patel présents

Selon les premières estimations, Gadar 2 a collecté près de Rs 41 crore lors de son dixième jour en Inde et sa collection totale au box-office s’élève désormais à Rs 377,20 crore. Le film devrait franchir la barre des Rs 400 crore au box-office indien dans les prochains jours. Selon les analystes commerciaux, le film peut également dépasser le record détenu par Shah Rukh Khan Pathan pour devenir le film de Bollywood le plus rentable de tous les temps avant la fin de sa sortie en salles.