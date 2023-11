Jour 1 – Pourquoi l’évolution est vraie

J’écris un peu précipitamment car je pars bientôt pour une autre journée, avec un déjeuner dans un bistro très coté et peut-être une visite à le nouveau spectacle « Félins » au Musée d’Histoire Naturelle Paaris.

Ma première affaire après avoir atterri à Paris hier (et avoir refusé le dîner et le petit-déjeuner dans l’avion pour préserver mon appétit), était d’aller en ville et de retrouver mon amie Winnie pour le déjeuner. Comme à notre habitude culinaire, nous nous sommes retrouvés au bistro traditionnel Chez Denise (également connue sous le nom de Tour de Montlhèry) aux Halles. Et je prends toujours le même repas : une salade frisée avec œuf dur et croûtons, un onglet de bœuf cuit « saignant » avec des échalotes et un immense plateau d’excellentes frites, un litre de Brouilly (vous ne payez que la portion que vous buvez, et je n’étais pas d’humeur à boire), et le dessert : mousse au chocolat.

Quelques photos. Tout d’abord, le menu écrit à la craie sur un tableau noir. Pour commencer, Winnie avait le saumon cru mariné et j’avais la salade frisée (cette dernière pas au menu). Nous avons partagé les entrées, mais malheureusement, j’ai oublié de les photographier,

La raie aux câpres :

Et la bavette aux échalotes, cuite « sanglante », ou vraiment saignante (vous pouvez voir le degré de cuisson en bas à gauche).

Le déjeuner entier (litre de vin non visible). Comme toujours, il y avait trop de frites à consommer. Il y avait aussi un plateau de Pain Poilane, le pain au levain célèbre à Paris. Il est servi avec du beurre : une rareté en France

Desserts : mousse au chocolat pour moi (on prend une bouchée pour montrer l’intérieur) :

Et un millefeuille géant pour Winnie :

Après le déjeuner, je me suis installé dans mon humble hôtel près de Montparnasse. Une vue depuis ma fenêtre (je suis en face d’un magasin de fruits de mer et d’un magasin de fruits) :

Et un panorama d’une chambre très humble (mais confortable). Je n’ai pas besoin de luxe : juste un bon lit, du calme et une connexion Internet

Après le déjeuner et l’enregistrement de mes fouilles, nous avons passé l’après-midi à chercher les tombes de personnages célèbres à proximité. Cimetière du Montparnasse (Cimetière du Montparnasse), où sont enterrés de nombreux écrivains et artistes célèbres. Voici une vue aérienne de Wikipédia:

Et voici les tombes des notables (les longs commentaires ci-dessous ont été retrouvés par Winnie). Premièrement, la tombe du poète Charles Baudelaire (les personnages les plus célèbres ont leurs tombes ornées de fleurs, de pierres et de tickets de métro. Baudelaire (1821-1867) était un grand poète, mais, accro à l’opium et à l’alcool, il mourut d’un accident vasculaire cérébral à 46 ans.

Baudelaire (photo de Wikipédia) :

Il y a aussi un cénotaphe (un tombeau vide, servant de mémorial) pour Baudelaire, ce qui est assez obsédant. Il y a deux images de lui, assis et couché, mais rappelez-vous, son corps repose sous la pierre sur la photo ci-dessus.

Le romancier et dramaturge irlandais Samuel Beckett (1908-1989), prix Nobel de littérature, esd est peut-être plus célèbre pour sa pièce En attendant Godotsujet de nombreux mèmes Internet :

Beckett :

Un mème :

La tombe de Serge Gainsbourg (1928-1991), auteur-compositeur, réalisateur et fumeur prolifique de galouises (la cigarette qui a tué de nombreux Français célèbres),

Gainsbourg :

Bien qu’il ne soit pas physiquement attirant, Gainsbourg a eu des relations passionnées avec deux belles femmes, vraisemblablement attirées par sa personnalité et son talent. En voici un (de Wikipédia) :

Gainsbourg connaîtra une brève mais ardente histoire d’amour avec Brigitte Bardot . Un jour, elle lui a demandé d’écrire la plus belle chanson d’amour qu’il puisse imaginer et, ce soir-là, il a écrit les duos” Je t’aime… moi non plus ” et “ Bonnie et Clyde ” pour elle. L’érotique mais cynique « Je t’aime », décrivant le désespoir de l’amour physique, a été enregistré par le couple dans une petite cabine de verre à Paris, mais après le mari de Bardot, l’homme d’affaires allemand Günter Sachs , a eu connaissance de l’enregistrement, il a demandé son retrait. Bardot a supplié Gainsbourg de ne pas le publier, et il a obéi.

Ci-dessous, la chanson de SG avec BB, qui est érotique mais pas, à mon avis, une belle chanson d’amour. Je suppose que était libéré. Gainsbourg l’a réenregistré plus tard avec Jane Birkin (voir ci-dessous), et tversion chapeau était si érotique qu’il a été interdit d’émission à la radio dans certaines régions des États-Unis parce que le son évoquait la copulation.

L’autre grand amour de Gainsbourg était l’actrice Jane Birkin (1946-2023), enterré en juillet de cette année. Elle a survécu à une leucémie et a eu un enfant avec Serge, Charlotte Gainsbourg, née en 1971, également actrice. Birkin et sa fille issue d’un précédent mariage, Kate Barry (1967-2013), photographe, sont enterrés ensemble ; Berry s’est apparemment suicidée dix ans avant sa mère.

L’inscription de Jane était cachée derrière des feuilles. Voilà :

Ci-dessous : Birkin. Winnie trouvé cette note de la BBC à ses funérailles :

Et la pierre tombale avec le nom de Barry (tous deux y sont enterrés), ornée d’une photo de Birkin :

Philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre (1905-1980) repose avec son célèbre compagnon Simone de Beauvoir, également philosophe et écrivain (1908-1986). Ils sont très aimés, comme le montrent tous les rouges à lèvres (des baisers) et les cœurs sur la pierre tombale. (Des traces de rouge à lèvres similaires ornent la tombe d’Oscar Wilde au cimetière du Père-Lachaise.)

Un gros plan des cœurs et du rouge à lèvres :

Les funérailles de Sartre furent une grande affaire ; voici une description trouvé par Winnie :

Je me suis retrouvé à imaginer le jour où Sartre aurait été enterré ici, où des dizaines de milliers de personnes en deuil remplissaient tout le cimetière. Ce jour-là, les Parisiens avaient escaladé les pierres tombales et grimpé aux arbres dans des scènes chaotiques, essayant d’apercevoir leur héros bien-aimé avant que son cercueil ne soit descendu dans sa tombe.

Lorsque Sartre y fut enterré en 1980, un nombre incroyable de 50 000 personnes sont venues faire leurs adieux à leur intellectuel préféré. Peu de temps après, Beauvoir, malgré ses nombreuses réalisations illustres en tant qu’écrivaine, philosophe et penseuse féministe pionnière, considérerait sa plus grande réussite comme sa relation avec son bien-aimé Jean-Paul. Beauvoir est décédée en 1987 et repose aux côtés de son défunt partenaire.

Les funérailles de Sartre :

Le sculpteur Constantin Bråncusi, né en Roumanie (1876-1957)

Bråncusi :

Sa sculpture la plus célèbre est «Oiseau dans l’espace« ; il y avait plusieurs interprétations en laiton et en marbre ; en voici un de la National Gallery of Art des États-Unis:

Nous avons manqué plusieurs autres notables enterrés là-bas, dont Susan Sontag et Alfred Dreyfus, mais nous avons trouvé ma pierre tombale préférée, étiquetée sur le plan du cimetière simplement par « Chat » (« chat »). Il s’agit d’un chat en porcelaine commémorant un homme décédé du SIDA (voir ci-dessous). Non, aucun chat n’est enterré ici, mais cette sculpture de chat est très appréciée et attire de nombreux touristes. La sculpture est de Niki de Saint Phalle (1930-2002). Jetez un oeil à ses œuvres dans son article Wikipédia.

De l’arrière:

L’histoireencore une fois trouvé par Winnie :

Niki de Saint Phalle était très impliquée dans la lutte contre le Sida. En 1986, elle publie le livre, SIDA : on ne peut pas l’attraper en se tenant la main en anglais et plus tard en français, allemand, japonais et italien. En 1990 et 1991, elle participe à la création d’une série de messages d’intérêt public animés pour France Sécurité Sociale. Elle l’a fait avec son fils, Philip Mathews, pour contribuer à sensibiliser l’opinion publique à la maladie. À cette époque, plusieurs amis de Saint Phalle avaient reçu un diagnostic de SIDA et les funérailles étaient malheureusement devenues trop fréquentes.

Un chat pour Ricardo

Ricardo fut l’assistant de Niki de Saint Phalle pendant dix ans. Il a travaillé avec elle dans le Jardin du Tarot, pour finalement vivre dans la Tour de Babel. Il lui présente la céramiste Venera Finocchiaro, qui réalisera plus tard toutes les céramiques du Jardin du Tarot. Lorsqu’elle souffrait d’arthrite débilitante, Ricardo la nourrissait, la portait et la baignait. Ils partageaient un lien incroyablement fort. Saint Phalle mettait souvent Ricardo en garde contre le SIDA, craignant qu’il n’attrape le virus.

Niki de Saint Phalle a trouvé Ricardo comme un chat, fier, mystérieux et sexy. Alors qu’il mourait à l’hôpital, elle lui a promis qu’elle ferait une sculpture de chat en son honneur et la placerait sur sa tombe. L’idée lui plaisait et elle entreprit de lui trouver un lieu honorable et mémorable pour qu’il soit enterré.

La mort de Ricardo a été particulièrement traumatisante tant pour Niki de Saint Phalle que pour Jean Tinguely. Saint Phalle a commencé la sculpture qui serait placée sur la tombe de Ricardo, travaillant lentement sur sa dépression. De l’autre, Tinguely s’est concentré sur les enjeux entourant la fin de vie. Il commença à préparer sa propre mort. Il a arrêté de prendre ses médicaments et a ignoré la santé de son corps, mourant deux ans plus tard, en 1991. La pierre devant la sculpture Ricardo Cat indique : « Pour notre grand ami Ricardo mort trop tôt jeune, aimé, et beau » (Pour notre grand ami Ricardo mort trop tôt jeune, aimé, et beau). Ricardo est mort trop jeune, trop aimé et trop beau). Il y a une sculpture similaire au Jardin des Tarots pour que Saint Phalle puisse garder Ricardo près de lui.