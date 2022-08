Jour 1 de la collecte au box-office Liger: Vijay Deverakonda, le film d’Ananya Panday s’ouvre à un prix beaucoup plus bas que prévu

Liger était l’un des films les plus attendus de Vijay Deverakonda et Ananya Panday, tout cela grâce au battage médiatique créé autour de ce film pan-indien. Cependant, plus tard, le film a atterri dans une tendance au boycott après la déclaration de Vijay en faveur de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et du film coproduit par Karan Johar. Alors que de nombreux experts du commerce ont prédit que le film connaîtrait un bon départ, car les films des stars du sud ont généralement fait des merveilles au box-office et l’exemple classique est Pushpa, KGF 2 et RRR. Mais Liger n’a pas réussi à épeler la même magie que ces films et a eu une ouverture au box-office beaucoup plus faible que prévu.

Liger a ouvert dans la ceinture hindi pour environ 5 crores et on s’attend à ce qu’il réussisse bien au box-office Telugu.

Dans le monde entier, le film s’est ouvert à 24,5 crores, ce qui n’était apparemment pas prévu. Cependant, l’analyste commercial avait prédit un nombre beaucoup plus élevé, alors que c’est un bon démarrage lent et on ne sait jamais si le film montrera une amélioration le deuxième jour. Liger est considéré comme un “film paisa vasool”, eh bien certains l’appellent un désastre, le public a une réponse mitigée et il est trop tôt pour annoncer si le film est devenu le sauveur de Bollywood ou non ?

Alors qu’il y avait des experts du commerce qui avaient prédit que le film ouvrirait à 35 crores, mais rien de tout cela ne s’est produit. Récemment, l’un des propriétaires de cinémas de Mumbai, Manoj Desi, a critiqué Vijay Deverakonda pour ses déclarations sur le boycott de ses films. Dans une vidéo YouTube, il a appelé Vijay pour son intelligence en disant “Boycottez notre film” ?. Et comment cette déclaration a affecté les réservations. Il a dit: “Les gens ne regarderont même pas OTT. Un tel comportement de votre part nous a mis en difficulté et a eu un impact sur nos réservations. M. Vijay, vous êtes anaconda et non ‘Konda Konda’. Vous parlez comme un anaconda. Quand le temps de la destruction se rapproche, l’esprit cesse de fonctionner, et c’est ce que vous faites. De toute façon, c’est votre souhait”. On se demande si le film parviendra à atteindre les chiffres dont rêvaient les réalisateurs.