Jour 1 de la collecte au box-office Liger: la star de Vijay Deverakonda prend une ouverture inférieure à la normale à travers l’Inde

La Remorque Liger, qui a chuté le 21 juillet, a suscité une réponse fabuleuse dans tous les domaines. Tout, de la présence à l’écran de Vijay Deverakonda au foutre d’Ananya Panday en passant par Puri Jagannadh’s direction à pair Mike Tysonl’apparition fugace de vers la fin de la bande-annonce et Ramya KrishnanL’avatar féroce de a fait parler tout le monde de dix-neuf à douze Ligre. Vijay Devérakonda et Ananya Panday puis promouvoir le film avec vigueur, ne négligeant aucun effort, et tout ce qu’ils ont touché et tout ce qu’ils ont fait s’est transformé en or. Cependant, malgré tout cela, le Collection Liger au box-office le jour 1 a flatté de tromper.

Liger prend une ouverture en dessous de la moyenne au box-office le jour 1

Liger n’a pris un bon départ au box-office dans aucun territoire à travers l’Inde ou à l’étranger, bien qu’il ait été jusqu’à présent le plus gros ouvreur de Vijay Deverakonda, en raison des coûts énormes impliqués, sans parler des critiques négatives et du bouche-à-oreille. Les deux derniers facteurs rendraient difficile pour le réalisateur de Puri Jagannadh d’obtenir les sauts nécessaires au box-office au cours du week-end ou de se maintenir à long terme. Découvrez la répartition du box-office territorial de Liger et ses droits de cinéma ci-dessous:

Telugu : 16 crore brut

Hindi : 2 crore brut

Reste de l’Inde : 3 crore brut

À l’étranger : 5 crores bruts

Total Jour 1 : 26 crore brut

Part des distributeurs : 15 crore

Droits de diffusion dans le monde : 90 crores

Vijay Deverakonda confirme Liger 2

Liger est à toutes fins pratiques l’un des films les plus attendus de l’année. Alors, imaginez notre excitation quand nous avons appris Ligre 2. Eh bien, c’est exactement ce qui s’est passé lorsque BollywoodLife s’est assis pour une interview exclusive avec les stars de Liger, Vijay Deverakonda et Ananya Pandayle premier faisant également la lumière sur sa relation avec le producteur Karan Johar après que des rumeurs aient fait le tour de frictions possibles entre les deux après leur Koffee avec Karan saison 7 épisode. Regardez l’interview vidéo exclusive de Vijay Deverakonda et Anaya Panday sur Liger ci-dessus…

Liger est sorti dans le monde entier dans les salles hier, 25 août.