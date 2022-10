Jour 1 de la collecte au box-office de Vikram Vedha : Hrithik Roshan, film de Saif Ali Khan pour une ouverture inférieure à la normale ; a du mal à franchir les deux chiffres

Le nouveau film de Bollywood cette semaine, Vikram Vedhaa, n’a pas commencé sous de bons auspices au box-office. La Hrithik Roshan et Saïf Ali Khan vedette, réalisé par Pushkar Gayahtriqui avait également dirigé l’original Vikram Veda dans Tamil, a vu une faible occupation de seulement 15 à 20 % dès les spectacles du matin et n’a pas réussi à obtenir le coup de pouce nécessaire pour que les spectacles du soir et de la nuit se terminent sur une note plus conforme à ce que le commerce et l’industrie espéraient. La Vikram Veda collection au box-office jour 1 a réussi une ouverture à deux chiffres, mais à peine, et aura maintenant besoin d’énormes sauts au cours du week-end.