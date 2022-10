Jour 1 de la collecte au box-office de Ram Setu: la vedette d’Akshay Kumar tire un grand nombre de ceintures de masse; prend la deuxième meilleure ouverture de 2022

Compte tenu de la manière dont la réservation à l’avance s’était déroulée, le commerce et l’industrie cinématographique ne semblaient pas trop optimistes quant à la Collection au box-office de Ram Setu aller à Diwali, mais Ram Setu a réussi à créer une grande surprise au box-office, car le film a balayé toute attente dans les ceintures de masse. Les chiffres pour le Akshay Kumar, Jacqueline Fernandez et Nushrratt Bharuccha starrer sont également assez décents dans les centres A, mais ce sont les ceintures de masse qui ont vraiment stimulé les collections, donnant au commerce de quoi se réjouir, surtout avec un long week-end de Diwali en perspective.

Collecte au box-office de Ram Setu jour 1 entraînée par des ceintures de masse

Selon les premiers rapports dans le commerce et notre suivi du box-office, il semble que Ram Setu devrait ouvrir à 15-16 crore nett, et pourrait même aller un peu plus haut une fois le nombre fnial arrivé. Dès le matin se montre , le film a créé une énorme surprise, enregistrant une occupation de 30 à 35 % dans toute l’Inde, ce qui, comme mentionné précédemment, n’était pas prévu compte tenu de l’état des réservations à l’avance. Plusieurs émissions des vedettes d’Akshay Kumar, Jacqueline Fernandez et Nushrratt Bharuccha se sont déroulées à UP, MP, Bihar, Gujarat et Rajasthan à partir de midi, tandis que les multiplexes des grandes villes étaient décents tout au long de la journée.

Ram Setu prend la deuxième meilleure ouverture pour Bollywood en 2022

La Collecte au box-office de Ram Setu jour 1 le classe comme le deuxième meilleur ouvreur de 2022, bien en dessous de Brahmastra, qui a collecté 36 crore net, mais juste devant Bhool Bhulaiyaa 2, qui avait collecté 14,11 crore net. En fait, dans un territoire comme CI, le film a recueilli encore plus que Brahmastra inconcevable jusqu’à hier matin. Avec un énorme week-end de 5 jours pour Diwali, on peut s’attendre à ce que le réalisateur Abhishek Sharma organise une très bonne première collection de week-end et donne à nouveau à l’industrie cinématographique hindi une raison de sourire après Brahmastra, mais, à condition que le bouche à oreille reste bien.