Jour 1 de la collecte au box-office de Raksha Bandhan : la vedette d’Akshay Kumar prend une ouverture très faible : 12 à 15 % d’occupation pour les émissions du matin ; plus terne que Laal Singh Chaddha

Raksha Bandhan a pris un départ extrêmement lent au box-office le jour 1. Les réservations à l’avance ne promettaient pas de commencer et le manque d’intérêt s’est manifesté dès les spectacles du matin. La Akshay Kumar et Bhumi Pednekar starrer a vu à peine 12 à 15% d’occupation dans tout le pays, ce qui est inférieur aux attentes déjà faibles, ce qui a choqué à la fois le commerce et l’industrie cinématographique. En fait, l’ouverture est encore plus faible que Laal Singh Chaddhaqui lui-même est très faible à 15-20 %.

Raksha Bandhan box-office collection émissions du matin

La star Akshay Kumar et Bhumi Pednekar était presque un non-partant dans les zones métropolitaines haut de gamme, mais a en fait réussi à mieux performer dans les ceintures de masse comme UP, Bihar, MP et Gujarat que Laal Singh Chaddha, mais le public de base de la ceinture hindi la sortie est manquante. Sur la base de l’occupation et de la tendance à l’avenir, Raksha Bandhan se dirige vers une ouverture dans la gamme 8-10 crore nett. La seule différence ici est que les attentes n’étaient pas élevées pour être comme l’autre film, et si la ceinture hindi clique un peu, elle pourrait facilement surpasser Laal Singh Chaddha à long terme sur des écrans uniques partout, selon combien de temps cela courir serait en fait.

Laal Singh Chaddha collection au box-office émissions du matin

Sur la base de l’occupation et de la tendance à l’avenir, Laal Singh Chaddha se dirige vers une ouverture à deux chiffres, mais ce n’est pas une raison de se réjouir. Certains au sein de l’industrie prévoyaient une ouverture dans la fourchette de 16 à 18 crores nets, mais en suivant ce qui se passe actuellement et sur la base de nos discussions avec des sources commerciales réputées, il semble que la vedette Aamir Khan et Kareena Kapoor collectera quelque part dans la tranche de 12 -13 crore net, ce qui est certainement trop bas pour un film avec ce genre de budget et de cas d’étoiles, lorsque Bhool Bhulaiyaa 2 a ouvert à 14,11 crore net. Rien de moins que cela serait un désastre dès le premier jour lui-même.