Jour 1 de la collecte au box-office de Ponniyin Selvan : Vikram, le film d’Aishwarya Rai Bachchan épate toutes les attentes ; la plupart des spectacles HOUSEFULL ; prêt pour cette ouverture MASSIVE

Film tamoul Ponnyyin Selvan fait l’impensable au box-office. C’est le suivi à travers Tamil Nadu exactement comment Brahmastra était il y a un peu moins d’un mois de l’autre côté de la ceinture hindi. En fait, la réponse a été si écrasante pour Mani Ratnam réalisateur Ponniyin Selvan 1 qu’il dépasse même maintenant les attentes les plus élevées que le commerce avait à son égard. Alors qu’auparavant, sur la base de la réservation à l’avance et du buzz, le Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karti et Jayam Ravi starrer envisageait une ouverture de 45 à 50 crores bruts, il semble maintenant que le chiffre pourrait même atteindre 60 crores bruts.

Ponniyin Selvan box office collection jour 1 fixé pour une ouverture massive

Le Mani Ratnam réalisé PS1 avait déjà collecté 10 crore brut du seul Tamil Nadu grâce à la réservation à l’avance pour le jour 1, les secteurs de la distribution et de l’exposition étant d’avis que le nombre aurait pu dépasser 15 crore brut au moment de la clôture de la réservation à l’avance. Ce n’est que le numéro d’avance du jour d’ouverture, puisque la vedette de Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karthi, Jayam Ravi est déjà pleine à craquer pour plusieurs spectacles au cours du week-end à travers le Tamil Nadu. Sur la base de tout cela, le Collection Ponniyin Selvan au box-office jour 1 envisage plus de 20 crores bruts dans le seul Tamil Nadu et environ 45 à 50 crores bruts dans le monde.