Jour 1 de la collecte au box-office de Phone Bhoot: Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi starrer échouent au test malgré de bonnes critiques

C’était hier que Téléphone Bhoot l’a fait aux théâtres. Les stars du cinéma Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi. Le film est une comédie d’horreur avec Katrina Kaif étant un fantôme. Le film est sorti avec Mili de Janhvi Kapoor qui a conduit à un grand affrontement alors que les écrans étaient divisés. Cependant, sur les réseaux sociaux, Phone Bhoot a reçu une excellente réponse car les internautes ont déclaré qu’ils avaient ri à travers le film. Mais les chiffres du box-office qui arrivent sont plus que décevants.

La collecte au box-office de Phone Bhoot est inférieure à la moyenne

Tel que rapporté par The Indian Express, le film de Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi a collecté quelque part entre Rs 1,75 cr-Rs 2,25 crore. Celles-ci semblent être des premières estimations et les chiffres définitifs ne sont pas encore connus. Il semble que la puissance de star de Katrina Kaif et la camaraderie d’Ishaan-Siddant n’aient pas réussi à générer le buzz comme prévu, ce qui a entraîné une faible fréquentation dans les théâtres. Le film a pris un départ extrêmement lent au box-office et cela semble certainement préoccupant pour les réalisateurs du film.

Outre Phone Bhoot et Mili, Double XL de Sonakshi Sinha et Huma Qureshi est également sorti en salles hier. Les numéros de Mili et Double XL ne sont pas encore arrivés. Enfin, pendant la semaine de Diwali, Dieu merci et Ram Setu s’étaient affrontés au box-office et cela avait conduit à une grande guerre des chiffres. Ram Setu est sorti vainqueur avec des chiffres décents. Mais Phone Bhoot est loin d’atteindre la barre fixée par Ram Setu.

D’un autre côté, le film sudiste Kantara tient toujours bon dans les salles. Cela fait plus de trois semaines maintenant que le film divertit les masses. Kantara dominera-t-il aussi Phone Bhoot ? Il faudra voir.

