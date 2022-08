Jour 1 de la collecte au box-office de Laal Singh Chaddha: la vedette d’Aamir Khan devrait ouvrir à CE nombre bas – pointant au plus bas des attentes commerciales

Sur la base de l’occupation à travers le pays, Laal Singh Chaddha se dirige vers une ouverture à deux chiffres au box-office, mais ce n’est pas une raison de se réjouir. Certains au sein de l’industrie prévoyaient une ouverture dans la fourchette nette de 16 à 18 crores avant sa sortie, mais en suivant ce qui s’est passé tout au long de la journée et sur la base de nos discussions avec des sources commerciales réputées, il semble que le Aamir Khan et Kareena Kapoor starrer collectera quelque part dans la fourchette de 12 à 12,50 crore net, ce qui est au plus bas des attentes commerciales. C’est certainement trop bas pour un film avec ce genre de budget et de casting vedette, lorsque Bhool Bhulaiyaa 2 a ouvert à 14,11 crore net.

Laal Singh Chaddha montre l’occupation du matin

Laal Singh Chaddha a pris un départ plus bas que prévu au box-office dès le matin même. La réservation à l’avance ne promettait pas de commencer et le manque d’intérêt s’est manifesté. La vedette d’Aamir Khan et Kareena Kapoor a commencé avec à peine 15 à 20% d’occupation dans tout le pays, ce qui était inférieur aux attentes déjà faibles, envoyant à la fois le commerce et l’industrie cinématographique sous le choc et cela ne s’est guère amélioré jusqu’au soir. Les régions de Delhi et de la RCN sont les meilleures, suivies des territoires du sud, du Pendjab oriental et de Mumbai, mais même ici, les chiffres de Laal Singh Chaddha sont loin d’être proches.

Laal Singh Chaddha envoie le commerce sous le choc

Il n’y a pas d’euphémisme pour dire cela : Laal Singh Chaddha est un autre gros billet Bollywood biggie qui a envoyé le commerce sous le choc, mais c’était attendu compte tenu du manque d’intérêt des masses et des jeunes avant la sortie. Néanmoins, il y a place à l’amélioration, amplement en fait si le contenu clique car c’est un long week-end de 5 jours jusqu’au lundi 15 août, qui est également un grand jour férié pour le jour de l’indépendance, suivi d’un jour férié partiel le mardi 16 août. Pour l’instant, le commerce, l’industrie et l’équipe Laal Singh Chaddha espèrent contre tout espoir une reprise massive.