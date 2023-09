Jour 1 de la collecte au box-office de Jawan : le film Shah Rukh Khan est la deuxième sortie de 2023 à franchir la barre des Rs 100 cr le jour de l’ouverture

Jawan est là pour gouverner. Le nouveau film de Shah Rukh Khan est sorti le 7 septembre 2023 et a provoqué un tsunami. Les records du box-office ont été battus en une journée. Réalisé par Atlee, Jawan s’est déjà avéré être l’un des films les plus réussis de 2023. L’amour pour Shah Rukh Khan a attiré les fans vers les théâtres. Il y a tellement de buzz autour de ce spectacle que dans plusieurs théâtres, des spectacles ont lieu tôt le matin. Tout cela s’est traduit en chiffres au box-office.

Jawan rapport de collecte au box-office du premier jour

Maintenant, les chiffres officiels pour Jawan sont arrivés. Le nouveau film de Shah Rukh Khan et Nayanthara, Jawan, a rapporté Rs 129,6 crore au box-office mondial. Les chiffres ont été partagés par Red Chillies Entertainment sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). Au box-office indien, le film aurait rapporté environ Rs 75 crore au box-office. La version hindi du film aurait rapporté Rs 65 crore. Le film est devenu la journée d’ouverture la plus rentable jamais réalisée. Shah Rukh Khan a battu son propre record établi par son film Pathaan.

Comme le dit Jawan, « Yeh toh bas shuruaat hai » ? Merci pour l'amour Massy-ive Réservez vos billets maintenant !

Outre Shah Rukh Khan, Jawan se vante de stars stellaires comme Nayanthara, Vijay Sethupathi, Sanjay Dutt et bien d’autres. Nayanthara, qui dirigeait l’industrie cinématographique du Sud, a maintenant fait ses débuts à Bollywood. Son premier film de Bollywood s’est avéré être un succès retentissant et son alchimie avec Shah Rukh Khan est appréciée de tous. Jawan a également Deepika Padukone dans une apparition. Même si elle passe moins de temps devant un écran, elle en possède chaque minute. La chimie entre Shah Rukh Khan et Deepika Padukone a toujours été appréciée des fans et Jawan ne fait pas exception. Vijay Sethupathi essaie le rôle de Kaali, le puissant méchant, qui est le quatrième plus grand marchand d’armes au monde. Celui qui s’en prend à ses affaires en subit les conséquences.