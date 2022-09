Brahmastra est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film a pris d’assaut le box-office et a obtenu une ouverture exceptionnelle. Apparemment, le premier jour, le film a collecté Rs. 35-36 crores au box-office, et c’est sûrement un excellent début. Brahmastra avec Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjunaet Mouni Roy est un film hindi, mais il a été doublé et publié dans différentes langues comme le tamoul, le télougou, le kannada et le malayalam. Cette année, de nombreux films hindi sont sortis dans les langues régionales, mais aucun d’entre eux n’a bien marché au box-office.

Cependant, Brahmastra a bien réussi dans le Sud. Selon Sacnilk Entertainment, Brahmastra a collecté Rs. 11,10 crore brut vers le sud. Le premier jour, dans l’Andhra Pradesh et le Telangana, il a rapporté Rs. 6,70 crore brut, au Karnataka, il a collecté Rs. 2,30 crore, au Tamil Nadu, la collection était de Rs 1,55 crore, et au Kerala, elle a collecté Rs. 55 millions.

#Brahmastra Le premier jour des États du Sud est-il dégoûtant ? AP/TG : 6,70 Cr Karnataka : 2,30 Cr Tamil Nadu : 1,55 Cr Kérala : 0,55 Cr Total brut : 11,10 Cr/ 9,40 Cr net Sacnilk Entertainment (@SacnilkEntmt) 10 septembre 2022

La collection des États du Sud est bonne, en particulier des États de langue télougou. Les réalisateurs avaient très bien fait la promotion du film dans le Sud. Dans le Sud, en particulier dans les États de langue télougou, beaucoup de choses ont joué en faveur de Brahmastra. Le film met en vedette la star Telugu Nagarjuna, il est présenté par SS Rajamouli, et Jr NTR est venu pour l’événement de pré-sortie.

Il sera intéressant de voir si cette belle course au box-office dans le Sud se poursuivra dans les prochains jours ou non. Pendant ce temps, actuellement, Brahmastra se dirige clairement vers un Rs. 100 crore + week-end au box-office indien. Le film a également reçu une bonne réponse à l’étranger et selon les réalisateurs, le film a collecté Rs. 75 crores bruts le premier jour dans le monde. Brahmastra est sûrement devenu l’Astra qui est là pour sauver Bollywood.