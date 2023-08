Jour 1 de collecte au box-office de Gadar 2: Sunny Deol, le film d’Ameesha Patel pour gagner Rs 40 crores? Plus de 2,7 lakh de billets vendus dans les chaînes nationales

Gadar 2 est prêt à créer une tempête au box-office. Les réservations dans le sous-continent indien pour le film Sunny Deol, Ameesha Patel sont prodigieuses. Il semble que cela pourrait prendre la deuxième meilleure ouverture de l’année après Pathaan. Le film de Shah Rukh Khan a fait Rs 57 crores le premier jour. Mais la seule chose est que Gadar 2 se heurte à OMG 2. Le film sortira sur plus de 4000 écrans et pourrait rapporter jusqu’à Rs 40 crores le jour de l’ouverture. La vente de billets est de 2,7 lakh selon la plupart des rapports. Gadar 2 est la suite du film à succès Gadar et regorge d’émotions et de patriotisme.

Gadar 2 crée le chaos sur des écrans uniques en Inde

Les rapports indiquent que les chiffres exacts ne sont pas encore sortis des multiplexes ou des écrans uniques. Mais le film est un véritable engouement dans les deux salles. Cela a été rapporté par Box Office India. Il semble qu’il soit derrière Pathaan et KGF 3, mais c’est certainement l’un des meilleurs de tous les temps. Mais d’autres portails disent qu’il est derrière Brahmastra et Adipurush. Sunny Deol a une énorme base de fans dans le nord de l’Inde. Des rapports sont venus de pays voisins comme le Népal selon lesquels le film est génial et la superstar est sous une forme stellaire.

Engouement organique pour Gadar 2

Les fans adorent totalement le personnage de Tara Singh. Selon Box Office India, l’engouement pour le film est totalement organique. Ameesha Patel et Sunny Deol ont reçu une réponse solide des fans partout où ils sont allés jusqu’à présent. Le film se porte très bien dans Miraj Cinemas qui est la plus grande chaîne nationale en dehors des villes métropolitaines. Il y a vendu 21 000 billets. OMG 2 a séduit les critiques et pourrait reprendre grâce au bouche à oreille. Si les deux films cliquent, ce sera l’heure du Balle Balle pour Bollywood pour de vrai !