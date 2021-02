«  Jouons au strip poker  »: un ancien membre du personnel publie un essai explosif détaillant les allégations de harcèlement sexuel contre le gouverneur Andrew Cuomo

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, est accusé de harcèlement sexuel et de promotion d’un environnement de travail «toxique» par l’ancienne employée Lindsey Boylan, qui a détaillé son passage avec le plus haut démocrate dans un nouvel essai.

Boylan avait précédemment accusé Cuomo de harcèlement sexuel en décembre, mais a déclaré qu’elle ne détaillerait pas l’expérience à ce moment-là. Cuomo a nié tout acte répréhensible.

L’ancienne aide dit maintenant qu’elle a révélé son histoire complète dans l’espoir qu’elle le fera «Ouvrir la voie à d’autres femmes pour qu’elles se manifestent.» Elle a publié les détails explosifs dans un article de Medium mercredi.

Aujourd’hui, je raconte mon histoire. Je n’ai jamais prévu de partager les détails de mon expérience de travail dans l’administration Cuomo, mais je le fais maintenant dans l’espoir que cela puisse aider les autres à dire leur propre vérité. https://t.co/n1Lcc6Ac66 – Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) 24 février 2021

Boylan prétend qu’elle a été avertie de «Soyez prudent avec le gouverneur» lorsqu’elle a rejoint son administration en tant que vice-présidente d’Empire State Development, d’autres l’avertissant que son comportement abusif était bien connu.

Elle allègue également que Cuomo lui a fait des avances non désirées à de nombreuses reprises, y compris des attouchements indésirables et un baiser soudain sur les lèvres. Il aurait également fait des remarques désobligeantes, comme suggérer de jouer « strip Poker » pendant un vol et se référant à Boylan comme «Lisa» le nom d’une ex-petite amie avec laquelle elle ressemblait apparemment.

Aussi sur rt.com Le silence des célébrités sur les allégations de harcèlement sexuel de Cuomo montre que #MeToo est devenu un mouvement armé qui ne signifie rien pour Hollywood

Dans une autre rencontre bizarre, Boylan affirme que Cuomo s’est arrangé pour la rencontrer seule dans son bureau et lui a montré une boîte à cigares qui lui avait été donnée par l’ancien président Bill Clinton alors qu’il travaillait dans son administration. Elle a pris cela comme une référence à la liaison de l’ancien président avec Monica Lewinksy.

Cuomo a vu son étoile politique s’élever et a attiré l’attention nationale l’année dernière, alors que son État était mis à l’honneur pour sa gestion de Covid-19, conduisant à des querelles publiques entre le gouverneur et le président de l’époque, Donald Trump. Le gouverneur a reçu des apparitions médiatiques élogieuses, un contrat de livre et même un Emmy Award pour ses conférences de presse constantes sur la pandémie.

Il est cependant confronté à de multiples controverses. Cuomo a été accusé d’avoir sous-déclaré les décès dans les maisons de soins infirmiers dans son État pendant la pandémie pour minimiser les retombées politiques potentielles d’une commande précoce obligeant les établissements à accepter des patients positifs à Covid. Le législateur local Ron Kim a déclaré que le gouverneur avait menacé de « détruire » s’il ne le soutenait pas publiquement en la matière. Le maire de New York, Bill de Blasio, a réagi à la situation en disant que «L’intimidation n’a rien de nouveau» ajoutant que le compte de Kim ressemblait à «Classique Andrew Cuomo.»

Aussi sur rt.com Juste à temps pour l’enquête du FBI, CNN interdit à Chris Cuomo de couvrir son frère gouverneur – et le maire de New York s’entasse

Boylan allègue également cet environnement de travail toxique et l’intimidation n’est pas nouveau. Elle a même inclus dans sa pièce moyenne des captures d’écran de textes à sa mère lorsqu’elle travaillait dans l’administration, se plaignant du comportement prétendument toxique de Cuomo. La mère de Boylan a répondu en appelant le gouverneur un « sexiste » et exhortant sa fille à rester à l’écart de lui.

« Nous sommes beaucoup plus nombreux, mais la plupart ont trop peur de parler » elle a écrit. Elle affirme que deux femmes en particulier l’ont contactée avec leurs propres histoires.

Boylan prédit qu’elle recevra un retour de flamme et l’équipe de Cuomo le fera «Essayez de me dénigrer davantage, comme ils l’ont fait avec l’assemblé Kim.»

«Ils perdraient leur emploi s’ils ne le protégeaient pas. C’est ainsi que fonctionne son administration. Je sais parce que j’en faisais partie », elle a dit.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!