Jouez pour récolter des fonds pour la Kelowna Gospel Mission

La Kelowna Gospel Mission (KGM) s’apprête à organiser son 13e tournoi de golf caritatif annuel.

« Ce tournoi de golf annuel est devenu un incontournable dans la communauté, attirant autant les golfeurs passionnés que les philanthropes. Les participants peuvent s’attendre à une journée remplie de compétition amicale, de camaraderie et d’opportunité d’avoir un impact durable sur la vie de ceux qui en ont besoin », a déclaré KGM dans un communiqué de presse.

Le tournoi de cette année aura lieu le vendredi 8 septembre au Sunset Ranch Golf and Country Club, à partir de 11h30.

« Chaque golfeur présent nous aidera à fournir des ressources vitales à nos voisins sans abri, qui continuent d’avoir besoin de soutien en ces temps difficiles », a déclaré Troy McKnight, directeur du développement des ressources de KGM. « Les bénéfices de l’événement nous permettront de répondre aux besoins des personnes touchées par les incendies dévastateurs qui ont profondément touché notre communauté.

Il est encore temps de s’inscrire à l’événement de cette année. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site Web des événements du tournoi de golf de KGM.

KGM s’est fixé comme objectif de récolter 40 000 $ cette année. Mercredi midi, plus de 26 000 $ avaient été récoltés. Que vous participiez au tournoi ou non, les gens peuvent faire un don à la cause sur le site Web de dons de Gospel Mission ou en appelant le 250-763-3737.