Jouez la sécurité avec votre peau cet été – Shaw Local

Nous sommes officiellement dans les jours caniculaires de l’été, la période la plus chaude de l’année. Alors que beaucoup d’entre nous profitent du temps chaud et du soleil, en tant que dermatologue, je veux que vous protégiez votre peau des rayons nocifs du soleil lorsque vous êtes à l’extérieur. Les personnes de tous les tons de peau risquent d’être endommagées par le soleil intense de l’été.

Le cancer de la peau est la forme de cancer la plus courante. Le cancer de la peau est en augmentation aux États-Unis et doit être pris au sérieux car il peut être mortel. Plus de 3 millions de personnes sont traitées chaque année pour un cancer basocellulaire et épidermoïde de la peau dans ce pays.

Voici des conseils de sécurité solaire pour aider à prévenir les cancers de la peau :

• Portez toujours un écran solaire SPF 30.

• Porter des lunettes de soleil.

• Portez des vêtements de protection et un chapeau à larges bords.

• Si possible, limitez votre temps au soleil, surtout à midi.

Bien que le cancer de la peau soit la forme de cancer la plus courante, il est également hautement traitable s’il est diagnostiqué et traité tôt.

Beaucoup d’entre nous ont évité les soins nécessaires ces dernières années, mais si vous remarquez quelque chose de différent sur votre peau, prenez immédiatement un rendez-vous médical.

Avec ces mesures de sécurité en place, profitez de l’été.

Dr Clarence W. Brown Jr.

Président, Société médicale de l’État de l’Illinois