Jouez dur et économisez gros avec ces offres de jeux Nintendo Switch

Le populaire Nintendo Switch excelle à laisser les joueurs jouer comme ils le souhaitent – en passant d’un ordinateur de poche à une console multijoueur pour le grand écran en quelques secondes. Il existe une tonne d’excellents jeux Nintendo Switch sur le marché, et en ce moment, vous pouvez économiser de l’argent sur l’un des jeux les plus vendus de Nintendo ainsi que sur un titre très attendu disponible en précommande. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

La société Pokémon Ce titre ne sortira pas avant le 18 novembre, mais vous pouvez précommander ce jeu très attendu pour votre Switch dès maintenant et obtenir 11 $ de réduction sur le prix de détail lorsque vous utilisez le code SBSPKMN à la caisse. Avec Pokemon Scarlet ou Pokemon Violet, vous pourrez attraper, combattre et entraîner des Pokemon dans ce monde ouvert qui vous permet de jouer à votre rythme à travers trois histoires différentes. Y a-t-il une différence ? Eh bien, ces titres sont en grande partie le même jeu, mais comme les versions doubles précédentes de la gamme Pokemon, chaque version comportera une version exclusive Pokemon, des personnages et plus encore, ce qui signifie que vous devrez jouer avec les entraîneurs d’autres équipes et échanger ensemble dans l’ordre pour acquérir l’intégralité du Pokedex.

Nintendo L’un de nos choix pour les meilleurs jeux Nintendo Switch disponibles, Super Smash Bros. Ultimate, continue d’être un favori des fans. Il se vend 60 $ chez Nintendomais pour le moment, vous pouvez marquer une copie pour seulement 40 $ lorsque vous passez de Livesuper et utiliser le code SBSPMR10 à la caisse. Cela correspond au prix le plus bas que nous ayons vu et coûte 10 $ de moins que chez Walmart et Amazon actuellement. Cela fait un an que le coût n’a pas été aussi bas, nous vous recommandons donc de conclure cette offre le plus tôt possible si vous souhaitez mettre la main sur un à ce prix.

