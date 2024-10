Jouez dès maintenant à l’épisode 1 d’Agatha All Along pour une surprise spéciale

Agathe Disney

Disney Plus a déployé de nombreuses nouvelles images de sa prochaine série Marvel sur le service, mais l’a fait d’une manière… inhabituelle. À savoir, je vous suggère d’aller jouer Agatha tout au long de l’épisode 1 en ce moment, même si vous l’avez déjà regardé.

Je ne suis même pas entièrement sûr que c’était exprès, mais la nouvelle bande-annonce désactivable avant le début de l’épisode est une vitrine complète des projets à venir. Et après que cela se soit largement répandu, ils ont également annoncé les dates de sortie de tout ce qui est présenté ici :

Et si…? Saison 3 – 22 décembre

Votre sympathique quartier Spider-Man – 25 janvier

Daredevil Born Again – 4 mars

Cœur de Fer – 24 juin

Les yeux du Wakanda – 6 août

Marvel Zombies octobre 2025

Wonder Man – décembre 2025

Voici l’endroit si vous ne voulez pas vraiment jouer à Agatha :

Cela représente six projets MCU Disney Plus en 2025, alors qu’on avait précédemment annoncé qu’ils ralentiraient. Mais oui, la moitié d’entre eux sont animés. Cela s’ajoute à la liste de films renforcée de Marvel pour 2025, qui comprend Captain America Brave New World (14 février), Thunderbolts (2 mai) et Fantastic Four (25 juillet). Neuf projets complets après une année 2024 quelque peu difficile (où Deadpool et Wolverine ont quand même réussi à gagner un milliard de dollars et Agatha All Along pourrait être sa meilleure série MCU jusqu’à présent).

Quant à quoi était montré ici, je crois que c’est la vidéo de Daredevil la moins divulguée que nous ayons vue, même si ce ne sont toujours pas les bandes-annonces complètes déjà montrées aux congressistes, que Disney n’a pas publiées pour des raisons inexplicables. C’est aussi notre premier teaser pour Ironheart, le personnage introduit dans Black Panther : Wakanda Forever, et des images de Wonder Man. Même dans un court clip, cette série est déjà critiquée pour s’écarter de la bande dessinée de manière apparemment importante.

Encore une fois, je ne sais pas si cet œuf de Pâques d’Agatha est exprès, mais je veux dire, probablement, étant donné que la finale en deux épisodes d’Agatha All Along aura lieu ce soir, au grand désarroi des fans qui souhaiteraient que cela continue indéfiniment. Mais il s’agit d’une rare série MCU Disney Plus qui ressemble en réalité à une véritable émission de télévision divisée en épisodes réels en neuf tranches, plutôt qu’à un film de trois heures découpé en morceaux. Bien sûr, contrairement à de nombreuses émissions de télévision, elle ne reviendra pas pour la saison 2, existant sous la forme d’une mini-série menant à… d’autres projets Marvel, comme le font tant de ces émissions. Mais ce fut certainement une belle aventure. J’ai hâte de voir comment ça se termine.

