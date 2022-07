Jouez avec le feu – faites-vous brûler, avertit la Chine aux États-Unis

Le président Xi a envoyé un message direct sur Taïwan lors d’un appel téléphonique « franc » avec Biden

Taïwan fait partie de la Chine et les 1,4 milliard de Chinois ne toléreront aucune atteinte à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du pays, a déclaré jeudi le président Xi Jinping à son homologue américain, Joe Biden, lors d’un appel téléphonique. L’avertissement de Xi intervient au milieu d’informations selon lesquelles la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, se prépare à visiter l’île le mois prochain, ce contre quoi Pékin l’a mise en garde.

Xi “a souligné que les tenants et les aboutissants historiques de la question de Taiwan sont limpides, tout comme le fait et le statu quo que les deux côtés du détroit de Taiwan appartiennent à une seule et même Chine”, selon la lecture de Pékin de l’appel de jeudi, notant également que Biden était celui qui l’avait initié.

La Chine est fermement opposée au séparatisme taïwanais et ne tolérera pas “indépendance” pour l’île « sous quelque forme que ce soit », Xi a déclaré à Biden, lors du premier appel direct entre les deux dirigeants depuis le 18 mars.

Ceux qui jouent avec le feu périront par lui. On espère que les États-Unis seront lucides à ce sujet.

Selon la lecture, Xi a également déclaré à Biden que l’approche américaine de la Chine en tant que principal rival, concurrent stratégique et défi de sécurité « Ce serait mal percevoir les relations sino-américaines et mal interpréter le développement de la Chine », ajoutant que les États-Unis tentent de “découplage ou rupture des chaînes d’approvisionnement au mépris des lois sous-jacentes” n’aiderait pas son économie, mais “ne fait que rendre l’économie mondiale plus vulnérable.”

La Chine et les États-Unis doivent “soutenir le système international centré sur l’ONU et l’ordre international fondé sur le droit international”, a déclaré Xi, qui a également “a réitéré la position de principe de la Chine” sur la crise en Ukraine.

La lecture beaucoup plus courte de l’appel de la Maison Blanche ne mentionnait pas l’Ukraine ou les détails des discussions économiques, distinguant plutôt les questions de “changement climatique et sécurité sanitaire”. Il a toutefois indiqué que l’appel était “Dans le cadre des efforts de l’administration Biden pour maintenir et approfondir les lignes de communication entre les États-Unis et la RPC et gérer de manière responsable nos différences et travailler ensemble là où nos intérêts s’alignent.”

En ce qui concerne Taïwan, Biden “a souligné que la politique américaine n’a pas changé et que les États-Unis s’opposent fermement aux efforts unilatéraux visant à modifier le statu quo ou à saper la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan”, selon la Maison Blanche.

Les tensions entre la Chine et les États-Unis se sont intensifiées ces dernières semaines, après des informations selon lesquelles la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), avait l’intention d’emmener une délégation du Congrès à Taïwan en août.

Pelosi n’a ni confirmé ni nié le voyage. Interrogé à ce sujet plus tôt ce mois-ci, Biden a déclaré que l’armée américaine pensait que c’était “pas une bonne idée en ce moment.”

Depuis lors, cependant, le Pentagone aurait développé un “plan d’urgence” envoyer des navires et des avions de chasse supplémentaires dans la région. Pendant ce temps, des responsables chinois ont menacé les États-Unis de “conséquences insupportables” si Pelosi allait de l’avant avec sa visite, et certains experts ont même préconisé d’attaquer Taiwan en réponse à une telle “provocation.”

Le président de la Chambre, Newt Gingrich, s’est rendu à Taïwan en 1997, mais comme l’ont noté des représentants du gouvernement à Pékin, il était alors chef de l’opposition, tandis que Pelosi est du même parti que Biden.

Taïwan a été gouverné par le nationaliste Kuomintang, qui a trouvé refuge sur l’île après avoir perdu la guerre civile face aux communistes en 1949 et quitté le continent avec l’aide des États-Unis.