Jouez aux mots croisés : résolvez les mots croisés Vox dans nos tout premiers livres de puzzles

À l’automne 2019, nous avons lancé nos mots croisés quotidiens sur Vox, initialement à titre expérimental. Nous voulions voir : notre public aimait-il résoudre des mots croisés ? Il s’avère qu’ils l’ont absolument fait. Au cours des dernières années, les mots croisés se sont progressivement développés et sont devenus l’une des pages les plus populaires de Vox.com.

C’est pourquoi nous sommes vraiment ravis que, un peu plus de quatre ans après le lancement des mots croisés sur Vox, nous ayons pris nos puzzles très populaires et les avons publiés dans nos tout premiers livres de mots croisés, en vente aujourd’hui partout où vous souhaitez acheter vos livres.

Le premier, Vox Mega Book of Mini Crosswords, présente 150 de nos petits puzzles de la semaine, parfaits pour une pause au travail ou pour un amusement rapide avant de se coucher. Le second, Vox Pop Culture Crosswords, vous propose 80 de nos mots croisés les plus grands et les plus difficiles, les puzzles thématiques du samedi, pour lorsque vous voulez vous pelotonner avec un stylo et du papier et vraiment faire travailler votre cerveau. Les thèmes généraux vont des jeux de mots aux antonymes, des anagrammes aux rimes en passant par les rébus, tous plus astucieux les uns que les autres.

Grâce à nos constructeurs de puzzles – Adesina O. Koiki, Will Nediger, Patrick Blindauer, Juliana Tringali Golden et Andrew Ries – les mots croisés Vox mettront au défi, amuseront et même éduqueront le résolveur intrépide. Mettez votre expérience de puzzle Vox hors ligne pour une toute nouvelle dimension dans la résolution.

Ces livres font d’excellents cadeaux pour le casse-tête de votre vie – surtout si ce casse-tête, c’est vous – alors achetez maintenant.