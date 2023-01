Jouez au jeu de puzzle de narration illustré maintenant sur Apple Arcade

Illustrated, un jeu de puzzle qui vous permet d’assembler des œuvres d’art et raconte l’histoire de chaque pièce, est maintenant disponible en Arcade aux pommes. Si vous vous abonnez à Apple Arcade (5 $, 5 £ ou 8 AU $ par mois), vous pouvez jouer à ce jeu sans frais, publicités ou achats intégrés.

Développé par BorderLeap, Illustrated présente des centaines d’œuvres d’art d’artistes du monde entier, et chacune est transformée en puzzle. Les chefs-d’œuvre de Vincent Van Gogh sont également disponibles sous forme de puzzles, dans le cadre d’une collaboration avec le musée Van Gogh d’Amsterdam pour célébrer le 50e anniversaire du musée. Au début, chaque œuvre est difficile à distinguer, mais au fur et à mesure que vous placez plus de pièces à leur place, l’illustration devient plus claire.

Illustrated vous propose deux façons de résoudre chaque énigme : la méthode traditionnelle, que le jeu appelle le mode Illustration, et le mode Histoire. En mode Histoire, l’histoire et l’inspiration de l’artiste pour chaque illustration sont écrites sur certaines des pièces du puzzle. Cela donne plus d’informations sur l’artiste et son travail, et c’est également utile si vous êtes bloqué et que vous ne savez pas quelle pièce va où.

Ce jeu est très paisible à jouer et constitue un excellent moyen de se détendre après une longue journée ou une semaine. Bien que le puzzle lui-même puisse être relaxant, la bande-son illustrée est éthérée et ressemble à un câlin chaleureux pour votre cerveau. Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, je vais prendre quelques respirations profondes et trouver mes pièces d’angle pour ce prochain puzzle.

Arcade aux pommes ajoute de nouveaux jeux et des mises à jour de contenu toutes les semaines. Si vous souhaitez essayer Apple Arcade, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois à l’achat d’un nouvel appareil, ou d’un mois gratuit si vous vous inscrivez pour la première fois. Ouvrez l’App Store et appuyez sur l’icône du joystick en bas de l’écran pour lancer le service.