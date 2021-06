Jouez au didgeridoo pour arrêter de ronfler et utilisez des bananes pour soigner les bleus

HIC, hic hourra ! Il y a de bonnes nouvelles pour les personnes souffrant de hoquet.

Un remède a peut-être été trouvé – mettre un terme à retenir votre souffle ou à boire un verre d’eau du mauvais côté.

Lutte contre le ronflement? Jouer au didgeridoo pourrait être un remède Crédit : Getty

Le Dr Ali Seifi, professeur à l’Université du Texas, a inventé la paille HiccAway à 10 £ qui interrompt les hoquets et les maintient à distance.

Mais ce n’est pas le remède le plus étrange pour les maux quotidiens ennuyeux. Ici, Sarah Arnold choisit ses préférées.

La paille HiccAway interrompt les hoquets et les maintient à distance

Bananes pour les bleus

Frotter une banane sur les ecchymoses peut les aider à guérir plus rapidement Crédit : Getty

Ça a l’air d’être épluché, mais frotter une banane sur une ecchymose peut la guérir plus rapidement.

Mettez un peu de peau mûre sur le point sensible pendant la nuit, côté chair vers le bas, et le manganèse, le magnésium et le potassium qu’il contient sont censés aider les vaisseaux sanguins à se réparer.

Le bicarbonate de soude pour les piqûres

Appliquer une pâte de bicarbonate de soude sur les piqûres et les morsures peut soulager la douleur Crédit : Alamy

CE produit ménager sait comment soulager la situation.

Pour avoir un impact maximal, utilisez une crème à l’hydrocortisone ou une lotion à la calamine – ou une pâte de bicarbonate de soude.

Appliquez la pâte sur la morsure ou la piqûre plusieurs fois par jour jusqu’à ce que vos symptômes disparaissent. Le bicarbonate de soude alcalin aide à neutraliser l’infection et à réduire les démangeaisons.

Vodka pour les pieds malodorants SI le fait d’enlever vos chaussettes pousse les autres à sortir de la pièce, la vodka peut aider. Frotter vos petons avec un chiffon imbibé d’alcool est antiseptique et desséchant, il détruit donc les champignons causant les odeurs.

Didgeridoo pour ronfler

Le renforcement des muscles de la gorge peut lutter contre le ronflement Crédit : Shutterstock

VOUS pouvez vous entraîner vous-même pour lutter contre le ronflement, selon les experts. Une étude du British Medical Journal a révélé que 25 personnes qui jouaient de l’instrument au cours d’un essai de quatre mois ronflaient moins.

Il aide également à améliorer le trouble dangereux de l’apnée du sommeil, où les voies respiratoires sont bloquées à plusieurs reprises la nuit.

La raison en est que, tout comme l’entraînement avec des poids, vous pouvez renforcer les muscles de la gorge pour qu’ils vibrent moins.

Allumez pour la mauvaise haleine

Des chercheurs en Israël pensent avoir enfin trouvé un remède contre la mauvaise haleine Crédit : Alamy

Des CHERCHEURS d’une école dentaire israélienne ont mis en lumière la guérison de la mauvaise haleine.

Dans une étude publiée dans le Journal of Medical Microbiology, les scientifiques ont exposé des échantillons de salive à différentes longueurs d’onde de lumière, puis ont effectué un test de reniflement, le gagnant étant la lumière bleue.

L’auteur de l’étude, le Dr Nir Sterer, a déclaré: « Cela induit la production de radicaux oxygène, qui sont nocifs pour les bactéries responsables de la mauvaise haleine. »

Cerises pour les muscles endoloris

Ceux qui souffrent après la musculation voudront peut-être essayer de boire du jus de cerise Crédit : Alamy

IL n’y a aucune douleur, aucun gain lorsque vous vous entraînez, mais les cerises peuvent soulager les douleurs musculaires.

Une étude de huit jours de l’Université du Vermont sur des hommes faisant de la musculation a découvert que ceux qui buvaient un grand verre de jus de cerise deux fois par jour conservaient plus de force et ressentaient un soulagement plus rapide de la douleur que ceux buvant une alternative à la cerise.

On pense que c’est l’effet des antioxydants dans le fruit.

Des écouteurs pour un mal de dos ILS disent que la musique est bonne pour l’âme, mais aussi pour le dos. Des chercheurs de la Cleveland Clinic aux États-Unis ont découvert que lorsque les personnes souffrant de maux de dos écoutaient des mélodies, elles avaient une réduction de 20 pour cent de la douleur.

Sirop d’escargot pour un mal de gorge

Cela peut sembler dégoûtant, mais le sirop d’escargot peut soulager les maux de gorge Crédit : Corbis – Getty

Il peut être difficile à avaler, mais le sirop d’escargot est utilisé en Allemagne pour lutter contre les maux de gorge et la toux.

Son succès peut être attribué à sa capacité apparente à réduire l’envie de tousser.

Laitue pour l’insomnie

Faire bouillir de la laitue et boire de l’eau est apparemment un remède contre l’insomnie Crédit : Alamy

Faire bouillir de la laitue dans une tasse et siroter l’eau qui en résulte est un remède efficace contre l’insomnie, affirme-t-on.

Le hack bonkers a été partagé sur TikTok par plus de 4,8 millions d’utilisateurs.

Mais il y a de la science derrière ça. Le légume contient un phytonutriment appelé lactucarium, qui est censé induire le sommeil et soulager la douleur.