Anciens champions Bengaluru FC se connectera à un en forme NorthEast United FC dans le match 21 du Super Ligue indienne (ISL) 2020-21, au stade Jawaharlal Nehru, Fatorda, Goa, le mardi 8 décembre. Le Bengaluru FC sera confiant après avoir battu le Chennaiyin FC 1-0 pour sa première victoire du tournoi après que les deux matches précédents se soient soldés par un match nul. Ils ont cinq points en trois matchs.

NorthEast United FC a réalisé un excellent parcours dans la campagne ISL 2020-21 avec huit points en quatre matchs jusqu’à présent. Ils ont commencé la saison avec une victoire sur le Mumbai City FC et ont continué leur bonne forme avec quelques nuls. Ils affrontent BFC après avoir battu le SC East Bengal lors de la sortie précédente.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Les deux équipes, toujours invaincues dans l’ISL 2020-21, s’attendront à une solide victoire. L’ISL 2020-21 Bengaluru FC vs NorthEast United FC est prévu à 19h30.

BFC vs NEUFC ISL 2020-21, Bengaluru FC vs NorthEast United FC Diffusion en direct

La diffusion en direct de tous les matchs de la Super League indienne 2020-21 sera disponible sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.

BFC vs NEUFC ISL 2020-21, Bengaluru FC vs NorthEast United FC Détails du match

Mardi 8 décembre – 19h30 heure normale de l’Inde (IST) à Tilak Maidan, Vasco da Gama, Goa

L’équipe ISL 2020-21 BFC vs NEUFC Dream11 pour Bengaluru FC vs NorthEast United FC

Prédiction ISL 2020-21 BFC vs NEUFC Dream11 pour Bengaluru FC vs NorthEast United FC capitaine: Eric Paartalu

Prédiction ISL 2020-21 BFC vs NEUFC Dream11 pour Bengaluru FC vs NorthEast United FC vice capitaine: Kwesi Appiah

ISL 2020-21 BFC vs NEUFC Dream11 prédiction pour Bengaluru FC vs NorthEast United FC gardien de but: Gurpreet Singh Sandhu

Prédiction ISL 2020-21 BFC vs NEUFC Dream11 pour Bengaluru FC vs NorthEast United FC défenseurs: Dylan Fox, Benjamin Lambot, Juanan

Prédiction ISL 2020-21 BFC vs NEUFC Dream11 pour Bengaluru FC vs NorthEast United FC milieux de terrain: Khassa Camara, Lalengmawia, Cleiton Silva, Ashique Kuruniyan

ISL 2020-21 BFC vs NEUFC Dream11 prédiction pour Bengaluru FC vs NorthEast United FC grévistes: Sunil Chhetri, Luis Machado, Kwesi Appiah

BFC contre NEUFC ISL 2020-21, Alignement probable du Bengaluru FC contre NorthEast United FC: Gurpreet Singh Sandhu, Juanan, Rahul Bheke, Harmanjot Khabra, Ashique Kuruniyan, Erik Paartulu, Suresh Singh Wangjam, Deshorn Brown, Cleiton Silva, Kristian Opseth, Sunil Chhetri

BFC contre NEUFC ISL 2020-21, Composition probable du NorthEast United FC contre Bengaluru FC: Subhashish Roy Chowdhury, Ashutosh Mehta, Benjamin Lambot, Dylan Fox, Gurjinder Kumar, Lalengmawia, Rochharzela, Khassa Camara, Ninthoingamba Meitei, Kwesi Appiah, Luis Machado