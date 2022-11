Jouez à vos jeux Android préférés sur Windows

Annoncé plus tôt cette année, Google fait maintenant le Jeux Google Play app disponible en version bêta pour les utilisateurs ici aux États-Unis et dans de nombreuses autres régions du monde. Avec cette version bêta, si vous disposez d’un PC capable d’exécuter l’application (les exigences ne sont pas élevées), vous pourrez jouer à plusieurs de vos jeux Android préférés directement sur votre ordinateur sous Windows.

Parlant de son objectif pour Google Play Games, il s’agit de mettre les jeux entre les mains du plus grand nombre possible, quelle que soit la machine qu’ils utilisent.

Notre objectif plus large reste de rencontrer les joueurs là où ils se trouvent et de leur donner accès à leurs jeux sur autant d’appareils que possible. Les joueurs participant à la version bêta ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de pouvoir jouer de manière transparente à leurs jeux préférés sur leurs téléphones, tablettes, Chromebooks et PC. De plus, depuis son lancement plus tôt cette année, nous avons fait des progrès significatifs pour atteindre encore plus de joueurs en réduisant les spécifications minimales requises pour les PC exécutant Windows 10+ avec une carte graphique intégrée et un processeur 4+ core.