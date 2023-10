Jouez à Jeopardy à tout moment et en tout lieu avec ce titre Apple Arcade

Qu’est-ce que c’est Péril! Tournée mondiale Plus? Oui, Apple Arcade a ajouté vendredi le jeu, basé sur le jeu-questionnaire télévisé bien-aimé, à sa bibliothèque croissante de jeux. Il s’agit de la première version d’Apple Arcade en octobre. Si vous vous abonnez à AppleArcade (5 $, 5 £ ou 8 AU$ par mois), vous pouvez jouer au jeu sans frais supplémentaires, et sans publicité ni achats intégrés (d’où cette version s’appelant « Jeopardy ! World Tour Plus » sur l’App Store).

Le titre a été développé par Uken Games, la même équipe derrière Quiz sur les millionnaires : TV Game Plusun jeu basé sur le quiz télévisé Qui veut gagner des millions ?

Ce jeu Jeopardy est un peu différent de l’émission télévisée Jeopardy. Par exemple, au lieu de vider un tableau de 30 indices, vous choisissez cinq des neuf indices auxquels vous souhaitez essayer de répondre. Vous n’êtes pas non plus obligé de téléphoner lorsque vous souhaitez répondre. Au lieu de cela, vous disposez d’un délai limite pour répondre à une question à choix multiples. Mais malgré tous les changements, il existe toujours des incontournables de Jeopardy, comme Daily Doubles et Final Jeopardy.

Vous pouvez jouer contre l’ordinateur et vous pouvez également vous connecter à Internet pour jouer contre des joueurs du monde entier. Vous pouvez également organiser une soirée quiz avec vos amis quand vous le souhaitez. Ainsi, si votre groupe d’amis est occupé la plupart des soirs, vous pourriez tous participer à une partie rapide pendant le déjeuner.

Vous pouvez accéder à ce jeu, et plein d’autres, dans Apple Arcade pour 5 $ par mois ou 60 $ par an. Vous pouvez également essayer Apple Arcade gratuitement pendant un mois avec votre première inscription, ou vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois lorsque vous achetez un nouvel appareil Apple. Pour accéder à Apple Arcade, ouvrez l’App Store sur votre appareil iOS et appuyez sur le joystick dans la barre de menu.